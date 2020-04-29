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關懷弱勢加發補助金再增2對象　台南市完成撥款已逾7萬人受惠

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▲台南市政府配合行政院擴大關懷弱勢加發生活補助金，繼4月21日發放首批六大類對象後，28日又加發兩類對象。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市政府配合行政院擴大關懷弱勢加發生活補助金，繼4月21日發放首批六大類對象後，28日又加發兩類對象。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府配合行政院擴大關懷弱勢加發生活補助金，繼4月21日發放首批六大類對象後，28日又加發低收入戶18-25歲領有就學生活補助者及領有特殊境遇家庭子女（含孫子女）生活補助等兩類對象計4739人，累計總加發人數達7萬1,257人，共發放1億688萬元。

黃偉哲市長為讓弱勢民眾能夠及早領到加發生活補助款，指示社會局及37區公所在一日內統整加發補助的人數及金額，補助款順利在28日轉入郵局及31區農會，即時撥付到民眾指定的帳戶中。

此次行政院擴大關懷弱勢加發生活補助係針對2020年3月至6月列冊領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶高中職就學補助、未滿18歲中低收入戶之兒童、少年，以及領有特殊境遇家庭子女（含孫子女）生活津貼者等八種對象，自4月起按月加發3個月生活補助款，每人每月加發1500元，期望能協助弱勢民眾在肺炎疫情期間緩解經濟難關。

社會局指出，首批加發補助款已在4月21日起撥付，具有多重福利身分者，擇一發放；另為簡政便民，加發作業不需由民眾提出申請，由市府主動查調符合資格者後匯款至民眾指定帳戶，並統一由中央寄發通知信函告知民眾加發補助訊息。

黃偉哲市長呼籲，在新冠肺炎防疫期間，臺南市政府不僅積極防疫超前部署，也會持續陪伴台南市民並提供必要的協助，民眾若對本次「行政院關懷弱勢加發生活補助」有任何疑問，可洽各戶籍地區公所或撥打06-2995686社會局社會救助科洽詢。

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