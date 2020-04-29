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1968APP失準　黃偉哲耽心：台南沒有人來是最大的傷害！

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▲台南市長黃偉哲耽心受到這次的風波的影響，到時候各大景點都沒有人來，台南都沒有人潮，人流可以疏導，那對台南是最大的傷害。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲耽心受到這次的風波的影響，到時候各大景點都沒有人來，台南都沒有人潮，人流可以疏導，那對台南是最大的傷害。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對1968APP可能設計有一些瑕疵，黃偉哲說中央已承認APP有瑕疵，會趕快把瑕疵修正，這點他是樂觀其成，他耽心1968APP失準，造成台南沒有人來，那是對台南最大的傷害！

黃偉哲說，如果1968APP本身失準了，造成很多偽陽性、偽陰性出現，那這樣對整個疫情的掌控是沒有幫助的，對很多景點的人多、人少，都掌握不住，那這樣子反而不僅是害了這個商家，也讓民眾沒有辦法掌握哪邊人多人少，所以對民眾對商家都不好，所以說他希望1968APP能夠準確一點，同時也對台南市有27個景點被納入監測範圍，市府不知道該哭，還是該笑？

請繼續往下閱讀...

黃偉哲再次強調：「那中央的長官叫我們應該高興一下，我們就高興一下好了，反正從這個清明假期以來，到現在我們已經高興滿久，但是不管如何，我其實還是希望說，我們把防疫工作做好，這點，我們是絕對百分之一千配合中央的指示」。

黃偉哲說，戴口罩的、洗手的，保持社交安全距離的這個部分，市府一定是全力的配合中央，那市府也會在51連假時後，假期加派人手到各大景點去疏導人潮、人流和交通方式，最怕就是因為受到這次的風波的影響，到時候各大景點都沒有人來，台南都沒有人潮，人流可以疏導，所以市府覺得這部分我們也是挫仔等，既期待又怕受傷害。市府期待人能夠來，然後市府會做好人流疏導，那怕傷害是說，因為這次的風波就沒有人來，景點還是在那邊養蚊子，那這點是市府最擔心的事。

黃偉哲說，希望中央跟地方本來就一條心，大家能夠同樣一個線上的，所以我們應該是要把防疫工作。中央會有這個1968APP這個設置，也是希望說，能夠在為防疫加一份心力，中央的用心，我們都體會到了。那市府本身地方也會做好防疫工作，加強，不管是在51連假的時候或是51連假之後，我們整個該有的防疫，不管在市場，在夜市還在其他許多的景點，我們都會做好防疫的工作。

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