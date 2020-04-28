428兒童保護日　南投家扶中心校園宣導「用愛包圍受虐兒」

▲4月28日為兒童保護日，南投家扶中心到水里鄉成城國小，以大型兒保桌遊方式，來引導學童如何自我保護與其相關觀念。（圖／南投家扶中心提供）

記者張弘昌／南投報導

家扶基金會每年推動4月28日「兒童保護日」宣導，凝聚更多人的力量來捍衛兒童權利，今年雖受到新冠肺炎疫情影響，南投家扶中心在防疫規劃前提下，陸續於信義、埔里等偏鄉國小，舉辦兒童保護宣導，28日在水里鄉成城國小以兒保操、兒保桌遊為出發，透過遊戲灌輸兒童保護概念、兒童人權理念。

南投家扶中心在校園進行兒童保護宣導邁入第8年，為達成「零兒虐」兒童保護終極目標，南投家扶中心在兒童保護宣導活動中，持續提醒兒童除了有被保護的需要，認識兒童人權的意義，讓兒童了解自己的權利，對於自身或身旁同學的權利有受損、有需被保護情況時，能及時提出求救。

家扶中心主任魏季李表示，兒保通報數據激增，再加上防疫期間讓親子共處時間增加，照顧者與兒少，可預先做好生活規劃。降低親子間衝突，或因應疫情影響所波動的情緒。

南投家扶中心也宣導，力行快樂親子5步驟：「不閉打小孩」口訣，提醒家長解壓與緩和情緒、助於正向親子關係。不閉打小孩為：「不」要生氣、「閉」上眼睛、「打」給家扶0800-078585、「小」孩抱抱、「孩」要大笑。

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