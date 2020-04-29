國民黨列蔡政府紓困5大缺失　呼籲發放消費券或現金

▲國民黨提出行政院紓困5大缺失。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者黃巈禾／台北報導

針對行政院提出的因應疫情紓困方案，國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲29日召開記者會，批判紓困方案「2266（零零落落）」，存在五大缺失，讓多數民眾無感，更造成全民之間的不公平與相對剝奪感，政府應重新檢討，及時調整。

國民黨羅列政院紓困方案五大缺失，包括「貸款亂象多」、「受惠民眾少」、「紓困擠牙膏」、「薪資補貼弊端多」，以及「 堅持不減稅」。

在「貸款亂象多」方面，國民黨指出，基層普遍認為申貸程序繁瑣，並感到銀行認定過於嚴苛，紓困放款不積極合作，就連民進黨立委都當面向行政院長蘇貞昌反應，希望政府簡政便民，以利民眾、企業紓困。

國民黨認為，行政院力推紓困貸款，並施壓銀行迅速放款，以美化紓困數字，但外傳許多公股銀行把紓困貸款「衝業績」，設立KPI要求行員達標，甚至讓客戶貸新還舊、為貸而貸，實有浪費紓困金之嫌，也未把紓困資源送到真正需要紓困的企業和個人。

▲國民黨提出行政院紓困5大缺失。（圖／翻攝國民黨臉書）

在「受惠民眾少」部分，國民黨指出，行政院所謂現金紓困方案，受惠民眾只有300萬人，另外2000萬國人無現金補助，難道這2000萬人民都不需要紓困？或2000萬民眾都不是真正弱勢？此外，紓困方案補助200萬勞工，僅占就業人口1190萬的六分之一，其他一般受薪者、投保薪資超過2萬4千元的勞工、參與勞動工作卻沒任何保險的民眾，都被排除在外，「3萬與0的差別」，排除太多需要幫助的人民，也造成全民之間的不公平與相對剝奪感。

針對「紓困擠牙膏」，國民黨提到，原本被排除在紓困方案的漁民，經過強烈反應後，行政院日前宣布漁民適用勞動部紓困方案，每月1萬元、可領3個月，但卻排除保農保的農民；日前農委會說要爭取讓農民比照，也讓人質疑難道紓困補助形同「擠牙膏」，喊一塊才做一塊？政策缺乏整體考量。

對於「薪資補貼弊端多」，國民黨認為，政府提出的紓困方案，勞工保障明顯不足，對於營運受嚴重衝擊產業薪資補貼四成，與其他各國平均薪資補貼都在7、8成左右相較，補貼比例過低，針對企業「未放無薪假、未減薪超過2成」的補助條件更是漏洞百出，許多企業為節省人事費，放無薪假卻不通報，導致勞工無法申請勞動部紓困補助，雇主卻能申請原本薪資4成補貼，這類無薪假黑數，嚴重影響勞工權益。

國民黨進一步指出，上述補助條件造成嚴重反效果，形同政府提供「二成以下減薪標準」，例如高雄某飯店就全員減薪18％，全台因這個標準而減薪的企業不知凡幾？當疫情緩和、薪資補貼結束後，薪水回得來嗎？屆時被減薪的勞工又怎麼過下去？

至於「堅持不減稅」，國民黨表示，日前所做的民調發現，民眾最支持的紓困補助首先是發消費券或現金，高達33.9％，其次為補貼薪資23.4%，第三為減稅22.0%，支持發酷碰券紓困的只有0.9%；不過，對於其中的減稅紓困，相關部會卻遲遲不願鬆口，財政部指減稅要修法緩不濟急，但疫情未來持續多久仍未可知，政府應在此時回應人民的期待，提出具體的減稅方案措施，讓人民對於紓困更有感。

美麗島電子報最新民調顯示，34.6%認為政府應該發放現金、支持消費券的為9.6%、支持酷碰券的僅有0.8%。國民黨強調，酷碰券支持度明顯不到百分之一，經濟部規劃的「酷碰券」既然已跳票，原定4月底發放確定暫緩，經濟部又說不出發放的確切時間點，呼籲行政院「迷途知返」，正視全台商家與民眾的殷切呼籲，停止不切實際的酷碰券，重新檢討改採發放消費券或現金等方式，才真正有助於振興經濟。