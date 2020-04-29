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15名消防員滅火後吃早餐　粉衣媽帶孩子買單：我悄悄付了，你別跟他們說！

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15名消防員滅火後吃早餐　粉衣媽默默買單：我悄悄付了，你不要跟他們說！（圖／翻攝《人民網》）

▲監視器拍下好心女子默默買單的溫暖背影。（圖／翻攝《賀州新聞網》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸廣西省賀州市區的一家米粉店內，26日有15名值勤結束的消防員在店裡用餐。然而，讓人出乎意料的是，一名帶小孩的好心媽媽悄悄地幫打火弟兄買單，這暖心一幕全被被店內監視器拍下。

《賀州新聞網》報導，據了解，當天上午6時55分左右，賀州市平桂區黃田鎮黃田街一間民房發生火災，賀州市消防救援支隊派出2輛消防車、15名消防員，趕赴現場增援滅火救援任務。任務結束後，由於出警歸來較晚，消防員們選擇在外就餐。

15名消防員滅火後吃早餐　粉衣媽默默買單：我悄悄付了，你不要跟他們說！（圖／翻攝《中新視頻》）

▲▼消防員趕赴現場滅火。（圖／翻攝《中新視頻》）

15名消防員滅火後吃早餐　粉衣媽默默買單：我悄悄付了，你不要跟他們說！（圖／翻攝《中新視頻》）

從米粉店老闆提供的監視器畫面看到，在8時34分左右，一位身穿粉色外套的女子帶著一名男孩，與消防員們先後進到米粉店裡用餐。就在15名消防員用餐時，這名女子便起身走到收銀台前，悄悄地為消防員們掃碼支付了早餐費用，與一旁的男孩吃完後，便匆匆離開。

店員回憶，女子過來付錢，就跟旁邊的服務員說，「我悄悄付了，你不要跟他們說。」當用完餐的消防員們知道有好心人為他們買單後，讓身經百戰的他們都感動不已。

賀州市消防救援支隊直屬特勤代理站長助理藍志富表示，「我想對這位好心人說，感謝你，感謝你對我們消防員的支持，對消防工作的支持，我們會繼續努力工作。」

15名消防員滅火後吃早餐　粉衣媽默默買單：我悄悄付了，你不要跟他們說！（圖／翻攝《人民網》）

▲▼這名媽媽帶小孩吃早餐，默默幫消防員買單。（圖／翻攝《人民網》）

15名消防員滅火後吃早餐　粉衣媽默默買單：我悄悄付了，你不要跟他們說！（圖／翻攝《人民網》）

▼消防員將此事PO網，直呼太感動了。（圖／翻攝《賀州新聞網》）

15名消防員滅火後吃早餐　粉衣媽默默買單：我悄悄付了，你不要跟他們說！（圖／翻攝《人民網》）

▼消防員感謝暖心女子。（圖／翻攝《賀州新聞網》）

15名消防員滅火後吃早餐　粉衣媽默默買單：我悄悄付了，你不要跟他們說！（圖／翻攝《人民網》）

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