廈門台企復產「危機找轉機」　東亞機械訂單「不減反增」

▲廈門台企加速復工。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情降溫，各地陸續復工復產，台資企業也開始全力衝刺，並積極在危機中尋找轉機。廈門台企東亞機械是同行業第一批復工的企業，3月前就已達到80％的復工率，生產的空壓機、防護服、熔噴布等產品因與防疫有相關性，訂單需求不減反增，正努力提升產能滿足客戶要求。

根據《新華社》報導，東亞機械主要生產空氣壓縮機，有700多名員工，東亞機械總經理韓文浩表示，因為疫情，今年1月底到2月初，工廠基本處於停滯狀態，訂單幾乎全部呈現「冷凍」狀態，「當時很擔心，因為疫情讓未來充滿不確定性。」

韓文浩指出，公司2月9日開始陸續復工復產，是同行業第一批復工復產的企業，到2月20日，大約80%的員工已返崗，「我們生產的空壓機跟口罩、防護服、噴熔布等防疫物資有強相關性，目前這些行業的需求量相當大，工人們已經全員返崗，加班加點生產，滿足客戶需求，復工以來，訂單不降反增。」

韓文浩提到，下半年他們將繼續投入研發和技術創新，深耕大陸市場，「公司近期推出的二級壓縮機，憑借其節能、高效、穩定的特性，拿到了工信部『能效之星』的認定，我們下半年將加大力度開發與空氣壓縮機相關的產品，這是一個很有潛力的市場，疫情影響是暫時的，我們始終對大陸市場有良好期待。」

佳好集團也是廈門第一批復工復產的台資企業，主要經營石材建材產品，在廈門、漳州長泰兩地設廠，有上千名員工。佳好集團副總經理袁玉菁表示，疫情發生後，公司一手抓防疫，一手抓生產，目前已開動全部產能，加緊完成客戶訂單。

▼ 廈門台協會長吳家瑩。（圖／記者蔡儀潔攝）



袁玉菁表示，公司以日本、歐美為主要目標客戶，受疫情影響，訂單出現一定幅度下降，「這是考驗企業應變能力的時候。公司調整策略，力爭將損失降到最低，通過大數據，公司第一時間整合不同區域市場信息，開展定制化業務對接，靈活調整付款、交貨方式，給予客戶便利，同時，公司採取全員營銷模式，積極規劃電商平台，充分開展網絡營銷。」

袁玉菁提到，公司下半年的重心將轉向大陸市場，「就廈門來説，各個區開發建設都在積極推進，這對我們石材建材行業來説，就是機會。放眼大陸，各省份大項目都是我們積極爭取的對象。」

廈門台商協會會長吳家瑩表示，在政府和企業共同努力下，廈門規模以上台企已全部有序復工復產，生產線加速運轉，「大陸疫情防控形勢越來越好，工作生活逐步恢復常態，恢復發展中催生的新產業、新業態等將給台企和台青在大陸提供新機遇，大陸經濟韌性強，持續向好態勢不會改變。」