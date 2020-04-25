喜馬拉雅山雪崩活埋7人！3個月後…「雪融露出袋子」驚見一具屍體

▲喜馬拉雅山1月中旬發生雪崩。（資料照／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

喜馬拉雅山1月17日發生雪崩，造成安納布爾納峰地區（Annapurna）基地營7名登山客失蹤，包含4名韓籍遊客，時隔3個月，等待雪融之後，尼泊爾軍隊一支搜救隊重返該地區，在附近找到其中一具屍體，警方表示，懷疑其他人的遺體也在附近，但積雪很深，還在討論怎麼做。

法新社報導，尼泊爾警方25日表示，軍方搜救小組在安納布爾納峰基地營附近找到一句尼泊爾嚮導的屍體，他就是1月時陪同4名韓籍登山客攀登喜馬拉雅山遭逢雪崩的罹難者。該基地營海拔3230米，當時一道雪壁崩壓，造成7人失蹤，因雪崩和不斷降雪導致搜救困難，一直到3個月後的今天，等待積雪融化才重返搜救。

▲登山隊7人失蹤，3個月後尋獲第一句遺體。（圖／達志影像／美聯社）



卡爾基警方表示，搜救小隊在融雪後，露出一個被冰凍的袋子，發現了一具屍體，為當地嚮導，懷疑其他4名韓籍登山客就陳屍在附近，但積雪仍深，尚未決定是否繼續全面搜尋他們。尼泊爾媒體報導，導遊的遺體已經交由警方帶回驗屍，25日還有一批搜救小組著裝前往案發地點。

據了解，過去一個月以來，尼泊爾當局因應疫情封山，暫停所有登山許可，而喜馬拉雅山每年都吸引大批遊客朝聖，其中安那布爾納峰地區特別受歡迎，2018年就有17萬人造訪。

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