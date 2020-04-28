匈牙利南部暴發H5N8　政府撲殺350萬隻家禽...損失近1億元

▲越南、沙烏地阿拉伯接連爆發禽流感。達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

匈牙利南部的巴奇-基什孔州（Bács-Kiskun）和瓊格拉德州 （Csongrád）有226家農場爆發 H5N8 禽流感疫情，導致當地約有350萬隻家禽遭到撲殺，其中有87萬隻採取預防性撲殺，讓當地的養殖業者損失近數十億福林（約台幣9200萬元）。

H5N8是屬於禽流感病毒的一種，主要感染禽為鳥類，目前還沒有傳出人類被感染的案例，今年2月沙烏地阿拉伯也曾爆發出高致命性的疫情，總共撲殺了2.27萬隻禽類。

H5N8 avian influenza: Cluster of 40 cases confirmed in Hungary https://t.co/aY3CCOqRnL — Poultry.Network (@Poultry_Network) April 7, 2020

匈牙利首席獸醫官拉霍斯·博格納爾（Bognár Lajos）指出，由於巴奇-基什孔州的養殖場養殖密度過高，再加上近日氣候時有強陣風出現，有利於疫情的傳播，讓控制難度大大增加。

根據《環球網》報導，這次導致疫情爆發的主因與其他歐洲國家一樣，感染源極有可能是由野生候鳥引起的，匈牙利境內上一次爆發H5N8疫情要追溯到2016年。受到影響的養殖戶經過審查一切合乎法規後，將有機會獲得賠償。