火雞群感染高病原性H7N3　美國農業部：沒有傳染人類案例

▲目前H7N3尚未有傳染人的案例，但美國農業部仍建議應以74℃殺菌食物。示意圖。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

繼2017年後出現H7N3首例！美國農業部（United States Department of Agriculture,USDA）在9日證實，在南卡羅萊納州（Carolina）的（Chesterfield）市，發現有火雞感染H7N3高病原性（HPAI）禽流感病毒，目前該區域已經下令封鎖，並隔離相關禽類，以確保不進入人類或動物的口中。

根據美國農業部公告，H7N3目前「沒有任何人類感染案例」，因此沒有立即性的健康疑慮，但是為了以防萬一，建議在烹調家禽與雞蛋時應以165˚F（約74℃）溫度殺死病毒與細菌。

感染的火雞群死亡率增高，被送到農業部動植物衛生檢驗局（Animal and Plant Health Inspection Service,APHIS）的實驗室進行檢測，該實驗室與克萊姆森大學（Clemson University）合作進行，除了針對已感染火雞採檢，也調查鄰近區域的養殖場。

根據世界動物衛生組織（OIE）規範，如果「4-8週齡的雞感染後死亡率達75%」即「高病原性禽流感」，通常出現在H5、H7型上。人類如果感染禽流感，可能出現高燒、呼吸急促等症狀，由甲型禽流感（如H5N1、H5N6、H7N9和H10N8病毒）引起的症狀比一般流感嚴重，大多數患者須住院治療。