禽流感疫情仍不時傳出　黃偉哲提醒農業局要強化台南防疫作為

▲台南市農業局針對全市養禽場全面逐場進行查核輔導，要求落實各項防護措施，避免疫情發生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

今年國內發生數起禽流感疫情，台南市長黃偉哲提醒農業局，雖然近期大眾較關注新冠肺炎疫情，但禽流感及登革熱等疫病防治工作也需要高度謹慎，雖目前禽流感僅有零星疫情，但台南市做為農業大城，務必做好防疫措施。

台南市政府農業局表示，2020年度全國禽場高病原性禽流感案例共35例，其中發生在台南確診陸禽場共4場、鵝場2場，分布於後壁、學甲及鹽水區，分析案例發生之原因，主要是未落實人員、車輛進出場之防疫消毒，病毒隨衣物、雨鞋、箱籠等機械性攜帶進入禽場；出入禽場各禽舍未使用專用雨鞋，且未有緩衝區，未消毒完全將病毒帶入；養禽場緊鄰重要道路及周遭禽場數多，經過車輛頻繁，病毒隨污染物飄揚，致感染風險增加；加以禽場附近野鳥多，野鳥排遺可能引起場內家禽感染發病。

農業局指出，為強化防疫工作，目前研擬了7項精進作為，包括案例場撲殺清場，全場灑布生石灰，除消毒也防鳥；三週內完成台南市1126禽場查核輔導；案例場進行流行病學調查，找出入侵原因；案例場周邊監測，避免疫情擴散；派遣消毒車進行全市禽場及周邊消毒；查核化製車落實出入禽場消毒工作；針對畜牧相關車輛輔導落實消毒工作。

農業局強調，目前國內禽流感疫情仍屬零星發生，但亦顯示環境中仍有禽流感病毒存在，農業局動保處已啟動7項防疫精進作為，並針對全市養禽場全面逐場進行查核輔導，要求落實各項防護措施，避免疫情發生。

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