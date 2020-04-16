天氣詭譎多變　 蛋雞場染禽流感撲殺8624隻蛋雞

▲台南市鹽水區一蛋雞場確診H5N5高病原性禽流感，動保處共撲殺82週齡蛋雞8624隻及560公斤雞蛋，並全數運往焚化爐銷燬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹽水區一蛋雞場通報場內禽隻異常死亡，16日確診為H5N5高病原性禽流感，台南市動保處依照標準作業程序進行撲殺防疫處置，共撲殺82週齡蛋雞8624隻及560公斤雞蛋，並全數運往焚化爐銷燬。

台南市動保處指出，時序春夏交接時期，天氣變化大，飼養者對於提升家禽免疫力的考驗也大，如果飼主一時疏忽，往往讓病毒有機可趁，病毒一旦入侵禽場即爆發疫情。動保處提醒養禽業者對禽流感的防疫工作絕不能鬆懈，務必加強生物安全防疫，落實禽場內外環境的消毒及人員進出管制，不讓病毒有入侵機會，才能避免疫情發生。

動保處表示，國內仍零星有禽流感案例發生，顯示環境中仍有禽流感病毒存在，全台今年迄今已有35場確診案例，台南於近期的案例場數有增加，農業局動保處已啟動養禽場查核輔導，強化各項防疫措施，把病毒阻絕於場外。

動保處亦針對禽流感案例場進行周邊監測採樣措施，把關周邊禽場的禽隻健康，不讓疫情擴散，並持續派遣消毒車加強全市禽場及周邊道路之噴霧消毒工作，降低環境中病原量，防範禽流感疫情之發生。

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