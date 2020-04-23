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澳媒改造陸國徽成「病毒」　中國大使館要求道歉：不尊重巨大犧牲！

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▲中國國徽。（圖／翻攝自中國人民共和國）

▲中國國徽。（圖／翻攝自中國人民共和國）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球蔓延，中國多次否認為病毒發源地，但許多國家不領情，澳洲《每日電訊報》(The Daily Telegraph)更是在22日一篇文章中，把大陸國徽改造，外層被病毒包裹，變成中國病毒，諷刺新冠肺炎，此舉引發中國大使館不滿。

中國駐澳洲雪梨領事館22日發文譴責，《每日電訊報》在文章中竄改中國國徽，並惡意把新冠病毒與中國相聯，這一做法嚴重傷害中國人民感情，中國駐悉尼總領館對此表示強烈譴責和堅決反對。

文章中指出，目前尚不清楚新冠肺炎病毒源於何處。病毒溯源是複雜的科學問題，需要遵循科學、專業的意見。每日電訊報的做法不僅顯示對科學的無知和藐視，也是對中國人民付出的巨大努力和犧牲的漠視和不尊重。

「中國國徽是中華人民共和國的象徵，神聖不可侵犯。褻瀆中國國徽，就是侮辱中國，就是侮辱中國人民。」文章中寫道，言論自由絕不能突破人性良知和社會道德的底線，絕不應成為侮辱中國和中國人民的藉口。

文章最後強調，嚴正要求《每日電訊報》就此作出公開道歉，敦促該報摒棄意識形態偏見，立即停止對疫情的政治化和對中國的汙名化，為全球抗疫鬥爭做點有益的事，而不是相反。

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