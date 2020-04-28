影／終於開學！陸小學生苦笑：一出門上學「爸媽開心到吃飯慶祝」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸疫情獲得控制，各地小學陸續開學，但似乎不是所有的小學生都很想開學，陸媒在開學當天上午採訪了幾位陝西西安的小學生，他們都透露出無奈心情，其中一名男學生還表示，早上根本不想起床，是被媽媽硬拽起來的，且自己出門上學後，家人竟然還出去吃飯慶祝！

根據《澎湃新聞》報導，陝西西安小學四、五、六年級的學生27日正式開學，一大早有許多小學生戴著口罩進入校園，校方也在門口安排了量測體溫的動線。

不過，似乎不是所有小學生都很想開學，有兩名六年級的女學生接受採訪時，一開始對著鏡頭表示「開學特別開心」「很激動，終於能來學校了」「想開學」，還尷尬的笑了幾聲，但後來聽到記者要她們「說實話」，隨即改口表示，「不想！」接著開懷大笑起來。

▼西安小學開學，學生都戴上口罩。（圖／翻攝華商網）



其中一名女學生還說，自己要開學，感到激動的其實是父母，「他們知道要開學以後，天天盼著我怎麼還不開學，今天早上送我進學校的時候，滿面笑容目送著我走進校門，我就又無奈又激動吧，他們終於把我送進學校了。」

還有一名小六的男學生表示，開學對他來說是很激動的，晚上睡不著覺，早上不想起來，被媽媽硬拽起來，「我去上學之後，家人跑出去吃東西慶祝了，畢竟這也是一個激動的時刻，所有就出去吃了一頓飯。」最後，這名男學生還苦笑了幾聲。