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時力公布民調「防疫滿意度」打臉　最後一名！韓國瑜冷回12個字

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▲高雄市政府0426防疫記者會 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長韓國瑜回應時代力量民調結果：予以尊重 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

中選會通過高雄市長韓國瑜的罷免案，6月6日舉行投票。時代力量智庫公布最新民調，52.1%高雄市民支持罷韓，65.6%市民表示會去投票。另外針對防疫部分，也有41.4%的民眾表示不滿意，同時韓國瑜也是6都市長當中，滿意度最低，不過對於民調數據，韓國瑜先是回應「市政優先，防疫第一」後，再說：「予以尊重」。

高雄市長韓國瑜在26日參加市府每日防疫記者會時，被媒體詢問到目前是6都市長當中防疫作為評比，民眾滿意度最低的一個市長，韓國瑜聽完記者提問之後表示：「對我來講，身為高雄市長，目前市政優先、防疫第一，其他相關記者招待會公布什麼，我都予以尊重」。

▲高雄市政府0426防疫記者會 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市政府0426防疫記者會 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市政府0426防疫記者會 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜高喊：「市政優先，防疫第一」 。（圖／記者吳奕靖攝）

同時，時代力量的民調也指出，52.1%高雄市民同意罷免韓國瑜，35.2%市民不同意，9%市民還沒決定，3.7%市民未表態。另外，65.6%市民表示罷免投票日當天會去投票（包含43.6%一定會，22%應該會），26.7%市民表示不會投票（包含13.6%應該不會，13.1%一定不會），也有7.7%市民無明確意見。

對此高雄市政府新聞局長鄭照新也在26日記者會後表示：「我想在這個時候，最重的是有沒有辦法，我們講有效的控制疫情，我想真正民間關心的並不是好不好感的問題，而是每天增加多少幾例，到底有沒有社區感染的狀況，大家對於疫情應對措施是什麼」。所以鄭照新強調：「重視疫調遠多於重視民調」，這也是高雄市政府目前最重要的事，就是要守住高雄社區感染的破口，這才是負責任的表現」。

▲高雄市政府0426防疫記者會 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市政府新聞局長回應：「疫調比民調重要」 。（圖／記者吳奕靖攝）

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