時力民調／蔡英文滿意度高達76.9%　蘇貞昌72.9%

▲蔡英文、蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，我國防疫表現受到國際肯定。時代力量智庫26日公布最新民調，總統蔡英文滿意度高達76.9%，行政院長蘇貞昌則是72.9%。

對於「整體來說，請問您對蔡英文總統上任以來的表現，感到滿不滿意？」，有76.9%的民眾表示滿意，（包含非常滿意34.8％，還算滿意42.1%），有10.9％的民眾表示不滿意，（包含不太滿意8.5％，非常不滿意2.4％），另有12.2%無明確意見。

▲76.9%的民眾對蔡英文上任以來的表現感到滿意。（圖／時代力量智庫提供，下同）

相較於3月民調，蔡英文滿意度微幅上升1.2個百分點，不滿意度下降2個百分點，無明確意見微幅增加0.8個百分點，兩次調查結果相比，蔡英文的滿意度沒有太大變化。

▲和3月調查結果相比，蔡英文滿意度沒太大變化。

至於蘇貞昌，滿意度小幅下滑2個百分點至72.9%（包含非常滿意30.2%，還算滿意42.7%），不滿意微幅上升0.2個百分點至16.1%（包含不太滿意11.5%，非常不滿意4.6%），無明確意見增加1.8個百分點至11%。

▲72.9%民眾對蘇貞昌上任以來表現感到滿意。

時代力量智庫於4月17日至18日，下午2時至5時30分、晚間6時30分至10時期間，針對台灣20縣市年滿20歲民眾進行市話調查，並採取分層比例隨機抽樣法，共完成813份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.44個百分點 。

▲和3月調查結果相比，蘇貞昌滿意度減少2個百分點。