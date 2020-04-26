時力民調／52.1％市民支持罷免韓國瑜　65.6%會去投票

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

中選會通過高雄市長韓國瑜的罷免案，6月6日舉行投票。時代力量智庫公布最新民調，52.1%高雄市民支持罷韓，65.6%市民表示會去投票。

該民調指出，52.1%高雄市民同意罷免韓國瑜，35.2%市民不同意，9%市民還沒決定，3.7%市民未表態。另外，65.6%市民表示罷免投票日當天會去投票（包含43.6%一定會，22%應該會），26.7%市民表示不會投票（包含13.6%應該不會，13.1%一定不會），也有7.7%市民無明確意見。

▲高雄市民對於「罷免韓國瑜」的選擇。（圖／時代力量智庫提供）

該民調指出，根據公職人員選舉罷免法第90條之規定， 罷免若需要通過則需要符合兩個條件，一、有效同意票數多於不同意票數，二、同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上；根據2018年縣市長選舉，高雄市選舉人數約228萬1692人，若罷免案要通過則至少57萬423人投下同意票。

該民調說明，選罷法在2016年修法後，取消需要投票人數達原選舉區選舉人之總數二分之一以上之門檻，改成同意票多於不同意票，且同意票數達原選區選舉人總數4分之1以上。

該民調分析有5點因素可能影響「罷韓」結果，一、韓國瑜在4月22日至24日議會臨時會的表現；二、30至39歲或大學以上罷免案投票意願；三、若投票率以41.8%為估算臨界值；四、罷韓是否能維持「公民自主」且具動員力；五、韓國瑜未來1個月內整體防疫表現。

時代力量智庫於4月18日至20日，下午2時至5時30分、晚間6時30分至10時，針對戶籍在高雄市38個行政區、年滿20歲的民眾，進行市話調查，並採用分層比例隨機抽樣法，共完成805份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.50個百分點。