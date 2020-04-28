辜寬敏推「公投制憲」　國台辦：台獨是歷史逆流、是絕路

▲日前，台獨大老辜寬敏出席守民主護台灣大聯盟，拒絕一國兩制，台灣世代同行記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／綜合報導

獨派大老辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」將推出兩項制憲公投，預計30日送到中選會。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（28日）表示，台獨分裂活動，嚴重威脅台海和平，只會把台灣推向極其危險的深淵。

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

朱鳳蓮說，台獨組織搞所謂制憲公投，其目的是什麼，大家都心知肚明。台獨是歷史逆流，是絕路。台獨分裂活動嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，嚴重威脅合海和平，只會把台灣推向極其危險的深淵，給廣大台灣同胞帶來深重災難。

針對台灣推制憲公投議題，朱鳳蓮再進一步指出，我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。「我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去!」

▲獨派大老辜寬敏。（圖／記者林銘翰攝）

「台灣制憲基金會」將推出兩項制憲公投，已經各有3000多人提案，達到第一步驟的提案門檻，30日將送中選會。內容包括「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」、「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」。