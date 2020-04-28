疫情後消費趨緩？　陸報告點出「危機感」：年輕人不再亂花錢

▲疫情影響大陸年輕人的消費和儲蓄習慣。（示意圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

隨大陸官方數據顯示，新冠肺炎本土疫情趨緩，市場期待民眾「報復性消費」促進經濟復甦。據大陸樂信研究院最新發布的《後疫情時代年輕人消費趨勢報告》顯示，雖大多數年輕人在經過疫情後，仍保持樂觀態度，但大環境的危機感也讓他們重新審視自己的購物慾望，不論「報復性存錢」或「報復性消費」都不算特別普遍。

該報告透過網路調查等方式，覆蓋大陸20多個省市區，旨在探討疫情過後，是否影響主力消費族群—年輕人的消費習性。其中有超過5成的受訪者年齡介於20到24歲之間。

▲大陸官方希望疫情後消費會迅速復甦。（圖／CFP）

首先，從收入預期來看，由於大陸推進復工復產情況平穩，有62%受訪者認為今年的收入，不會較去年有所減少，11.7%則認為會大幅降低；另在之前受到熱議「報復性存錢」行為，只有5.2%表示會選擇大幅增加儲蓄。

支出意願方面，未來一年，計畫小幅增加消費支出的年輕人佔43.2%。但報告也提到，「年輕消費者更加理性」，總體來看，8成受訪者的負債率低於30%，理由是「疫情讓年輕人重新看待消費和儲蓄，大環境的危機感也讓他們重新審視自己的消費慾望。」

報告也調查發現，由於疫情期間工作和生活中的不確定性增加，為了避免債務累積、造成信用污點，有22%的用戶表示，疫情之下「能提前還款就提前還款。」

值得注意的是，報告在調查年輕人消費習慣上，除了線上觀影、APP買菜、線上教育培訓以及AR租房等業態受到歡迎，由於人人都要戴口罩，竟然也導致導致「眼影」銷量大漲。因為戴口罩，「臉」的重要性顯然比不上「眼睛」。

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