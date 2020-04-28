陸網民人數衝破9億人　數字經濟超過31兆人民幣　

▲大陸網民規模突破9億人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

目前大陸網民有多少?根據官媒新華社報導指出，大陸互聯網絡資訊中心（CNNIC）發布第45次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，大陸網民規模突破9億人，為數字經濟發展打下堅實用戶基礎。大陸工信部也宣布，目前數字經濟總量超過31兆元人民幣，佔GDP比重達34.8%。

該報告指出，截至2020年3月，大陸網民規模達9.04億人，互聯網普及率達64.5%，大陸互聯網絡資訊中心主任曾宇表示，大陸最常使用的「微信、短視頻、直播等應用，降低互聯網使用門檻，網絡購物、網絡公益服務，幫助農民銷售自家產品，達到扶貧效果。」

▲大陸重點建設全力推動「新基建」，大數據、工業互聯網、智慧城市、人工智慧 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大陸重點建設全力推動「新基建」，幫助産業結構升級。2019年，已建成全球最大規模光纖和移動通信網絡，行政村通光纖和4G比例均超過98%，固定互聯網寬帶用戶接入超過4.5億戶

另外，數字經濟也是新增亮點，網絡購物帶動消費市場蓬勃發展。截至2020年3月，大陸網絡購物用戶規模達7.10億，2019年交易規模達10.63兆(單位：人民幣，同下)，同比增長16.5%。通過海關跨境電子商務管理平台零售進出口商品總額達1862.1億元，增長38.3%。

▲大陸數字經濟的產業規模已經超過31兆元人民幣。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

大陸互聯網絡資訊中心副主任張曉也表示，2020年初，受疫情影響，網絡應用的用戶規模大幅度增長。其中，在線教育、政務、網絡支付、視頻、購物、即時通信、網絡音樂、搜索引擎等應用的用戶規模較2018年底增長迅速，增幅均在10%以上。疫情影響下，大陸網絡零售也逆勢成長，截至2020年3月，大陸網絡購物用戶規模達7.10億，較2018年底增長16.4%，佔網民整體的78.6%。

未來，互聯網發展，不光是拚電商產業。大陸中央大力規劃著重大數據、工業互聯網、智慧城市、人工智慧、共用經濟等，以成為全國數字經濟創新引領區、產業聚集區和應用先導區為目標。大陸網易創始人兼首席執行官丁磊曾表示，2018年中國大陸數字經濟的產業規模是31兆元，占GDP比重的34%。十年後，這個占比或會超過50%，大陸將全面進入數字經濟時代。