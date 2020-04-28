男子回家八天後高燒　醫護嚇傻....檢測出「別種重大傳染病」

▲杭州一名男子回家隔離八天出現高燒，卻不是新冠肺炎患者。（示意圖／翻攝中新網）

記者任以芳／綜合報導

大陸持續對抗新冠肺炎（COVlD-19）疫情，杭州又發生疑似病例。根據杭州市卫健委微信公号健康杭州消息，也一名33歲羅姓患者從非洲經商回國，居家隔離八天後出現高燒，當時醫院一度以為是新冠肺炎，後來發現是另一種重大傳染病。

杭州衛健委指出，這名33歲的羅患者是杭州人，常年在非洲經商，3月20日回國後就居家隔離，就在3月28日晚上發燒體溫高達到39.5℃，羅姓患者立刻入住醫院隔離病房，奇怪的是，連兩次新冠核酸檢測都是陰性。

▲醫院驗血後發現，男子得到重大法定傳染病之一的瘧疾。（圖／翻攝自維基百科）

院方暫時排除是新冠肺炎，透過驗血方式檢測，經過血塗片發現瘧原蟲，經過疾控中心覆核確診，確認羅姓患者得到比較兇險的惡性瘧疾。院方立刻更換醫療方式，高燒不退的羅姓患者，體溫很快降了下來，病情得到了控制。經過流行病學調查，確定為境外輸入瘧疾病例。

瘧疾是大陸法定重大傳染病之一廣泛流行於熱帶、亞熱帶及溫帶邊緣地區,非洲和東南亞地區是瘧疾的主要流行區，目前全球每年有40多萬人死於瘧疾感染。新冠肺炎疫情爆發後，首次發現境外輸入瘧疾病例，病徵和新冠肺炎都有類似的發熱症狀，也都是從國外回來的，兩種疾病要如何分別?

▲非洲和東南亞地區是瘧疾的高流行區，發病症狀和新冠肺炎類似。（示意圖／達志影像／美聯社）

非洲和東南亞地區是瘧疾的高流行區，瘧疾是由蚊蟲叮咬傳播的急性傳染病，典型症狀是週期性的發冷、發熱、出汗，惡性瘧十分兇險，如果不及時診治，容易引起重症，甚至危及生命。

對此，杭州市衛健委提醒，曾經去過非洲和東南亞瘧疾高流行區，一旦出現發熱症狀應及時去醫療機構就診，並提醒醫務人員自己的高瘧區境外史，並且加強輸入性病例成為目前疫情防控的重點。