交通部APP警示點台北4個台南27個　黃偉哲怒轟：鬼才相信！

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲說，交通部之前景點警示11個裡面台南市佔4個，現在第2波所謂5月1日連假APP裡面234個警戒區裡，台南又佔27個，台北市的人潮聚集點只有4個，台南市有27個，這「鬼才相信！」，根本是亂講，他真的無法接受。

黃偉哲說，台南市政府接獲許許多攤商的反映，在清明連假之後，台南的許多景點，基本上不見觀光人潮，只有小貓兩、三隻，結果現在中央又變本加厲。林佳龍部長曾經講說要縮小細胞警示的範圍，結果中央公布的這個APP裡面234個，台南市佔27個，讓我們台南市努力在拼防疫又拼觀光的人，情何以堪？所以呢？他簡單地說，台南市已經力行許多售票景點實名制了，「我們已經努力行保持社交距離，我們要嚴格要求在觀光景點都要要戴口罩勤洗手了，那還要我們怎麼樣做？」

黃偉哲說，說真的是這個時候動輒在喊「狼來了」，狼都沒有來，人也沒有來，真是讓他覺得，真的是非常非常的無法理解。觀光局這個觀光主管機關，中間不管是中華電信或是高公局，他們所提供的資料到底有沒有詳實？

他表示，舉個例子來說，台北市的人潮聚集點只有4個，台南市有27個，這「鬼才相信」，這根本是亂講，他真的無法接受，中央這些所謂的高公局也好，中華電信也好、觀光局也好，他們提供的這些景點到底可信度有多少？那到底是要打壓中南部，還是要吹捧北部的疫情沒有問題？要知道台南市，目前為止是確診人數最少的，台南市只有16個，雙北、台北市有117個、新北市有87個，「這樣子還要來打壓台南市這樣公平嗎？所以我們真的無法接受。」

黃偉哲說，如果真的有人潮聚集的問題，絕對配合中央疫情指揮中心來疏導人潮。台南市政府已經宣示這樣的決心，也拿出具體的動作了，想不到還受到中央無情的打壓，這點是孰可忍孰不可忍的情形。中央這些高官對台南市有仇嗎？他真的沒有辦法理解！

黃偉哲說，51連假完全配合中央疫情指揮中心的指導，就是人流管制，停車場也只有開一半，售票都要實名制，沒有售票的戴口罩，售票、不售票所有景點都要戴口罩、勤洗手。社交距離，我們也都要求保持。舉個例子來講，我們某個景點全天只有4百多觀光客，從早上8時開園，到下午6時閉園總共只有4、5百個觀光客，還說什麼人潮，根本就不是人潮聚集、摩肩擦踵的地方，這樣子也被列入警示區。我們真的覺得無法接受。

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