台南市北區千畦種子館遭人潑紅漆　警告意味濃

▲台南市北區千畦種子館大門，遭人潑紅漆，歹徒警告意味濃。（圖／翻攝自千畦種子館臉書，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區「千畦種子館」大門，4月25日晚上遭人潑紅漆，梁姓負責人26日已向台南市警五分局報案，警方表示已受理報案，並調閱路口監視器畫面，展開調查，依現場情況歹徒潑紅漆警告意味濃。

千畦種籽館位於台南市北區開南街，籽館各類植物與種子展示，業者憑藉對種子的熱愛，從庭園造景到室內布置全是由負責人親手打造，空間的質樸自然美，平日也吸引了不少新人在此拍攝婚紗。

不過，26日清晨千畦種子館大門被人發現，大門口遭人潑紅漆，業者並在臉書上PO文「我們不畏財團，也不畏無良民代，你汙染我們的環境，我們一定出聲」，並向市警五分局報案。

業者在臉書表示：「謝謝各界（特別是廣大的網友們）對種籽館的支持與關心。也感謝各位在這個時候給我們的鼓勵及支持。也謝謝開元派出所所長及同仁們辛勞的奔波（今天已經來了好多次）以及努力。希望各位朋友們能夠給警察朋友們一點時間，我們相信會水落石出。所以就讓我們暫停猜測。等候消息。」、「門口的油漆，我們會留著，等事情一段落，再邀請大家來把這個「作品」完成。再次感謝大家的支持及鼓勵，之後我們依然會正常營業，不過還是請朋友們要記得攜帶口罩喔。另外，也祝福大家在這段時間，平安，健康。」

台南市警五分局指出，業者有報案，從現場情況來看，歹徒警告意味濃，是否有糾紛或仇怨警方會深入調查。據了解轄區派出所已調閱附近路口監視畫面，查到1名可疑男子徒步涉嫌潑漆，警方正積極查明其身分，深入追查釐清案情與動機中。

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