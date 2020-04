規定大晴天出門也要撐傘！　印度當局：可以保持1公尺社交距離

▲印度喀拉拉邦一村莊規定,民眾出門一律得帶傘。(圖/翻攝自twitter/Thomas Isaac)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續擴散,印度喀拉拉邦一個村莊近來想出防疫奇招,村長向所有村民廣發1萬多把雨傘,因為當大家都把雨傘打開時,人與人之間自然會隔出約1公尺的社交距離,希望能用此方法有效防堵疫情。

喀拉拉邦財政部長艾薩克(Thomas Issac)近來在推特上,發布了一張明明是大晴天,所有民眾卻都撐著傘的照片,宣布位於阿勒皮市(Alappuzha)人口約5萬多人的Thannermukkom村近來規定,所有村民出門時都要撐傘,因為這樣能夠有效讓彼此保持社交距離。

村委會主席喬西(PS Jyothi)則表示,「我們希望新冠肺炎的烏雲能很快散去,所以在即將到來的夏日與雨季中撐開雨傘,來幫助大家保持社交距離」,此外當地婦女團體kudumbashree成員也在加緊製作10萬個手工口罩。由於喀拉拉邦是全國首起傳出確診病例的疫區,村莊除了補貼經費發送1萬多把雨傘給有需求的民眾,每人還可獲得2個口罩。

To enforce physical distancing, Thaneermukkom GP in Alappuzha, mandates that everyone hold umbrella when they go out of houses. Two opened umbrellas, not touching each other, will ensure minimum distance of one meter from one another. Umbrellas distributed at subsidized rate. pic.twitter.com/6qir4KXPSL