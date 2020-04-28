影／郭國文帶頭募2300件防護衣捐大阪　日台交流協會：台灣才是真正的朋友

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情在全球持續燃燒，儘管台灣已經連續15天無本土確診案例，但日本疫情卻未見好轉，擔任立法院亞東國會議員友好協會會長的民進黨立委郭國文等人近日發起「防疫外交、人道救援」活動，決定捐贈2300件醫療及防護衣給日本大阪市政府。對此，日本台灣交流協會副代表西海茂洋表示，在苦難之時仍然伸手相援的，才是真正朋友。

▲民進黨立委郭國文等人舉行「+0再來，台日友好，防疫外交」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨立委郭國文、周春米、何志偉、黃國書、許智傑、伍麗華、羅美玲、鍾佳濱28日上午召開「+0再來，台日友好，防疫外交」記者會，主張「台日友好、防疫外交、人道捐贈」，並邀請日本台灣交流協會副代表西海茂洋出席。

▲民進黨立委郭國文等人舉行「+0再來，台日友好，防疫外交」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



郭國文表示，日本大阪在疫情中屢屢發出需要醫療資源的求救，甚至有報導指出當地以「垃圾衣」代替「隔離衣」，甚至連基本的風防護設施都沒有，站在台日友好的觀點上，當日本需要醫療物資時，台灣也應該優先將醫療物資送日本。

郭國文說，目前台灣政府並沒有管制防護衣，因此特別募集2300件捐贈給日本大阪，大阪市政府兩天後就會收到。他強調，立法院亞東國會議員友好協會是由跨黨派立委組成，會長期致力於台日外交工作，「我們從防疫外交做起」。

周春米表示，這次的防疫台灣表現得最好，在台日友好的關係上，關鍵時間點台灣一定要伸出援手。何志偉也說，世界都是共同體，在各國需要台灣的地方，盡一點棉薄之力，希望世界趕快好起來、大家趕快好起來。

黃國書表示，台日關係向來非常緊密，每當日本發生重大災害時，台灣都會適時伸出援手，在台灣發生災情時，也都可以看到日本救援隊也第一時間前來協助。此外，正當大家都讚嘆台灣的防疫能量時，日本也是第一個公開支持台灣加入世界衛生組織（WHO）的國家，基於這樣的情誼與前提，應該透過行動加深台日關係。

▲日本台灣交流協會副代表西海茂洋（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，西海茂洋表示，感謝立委們善意與協助，台灣捐贈防疫物資給大阪市，他謹代表日本表達由衷感謝。西海茂洋說，儘管台灣現在在生活上仍有一些不太方便的限制，但在苦難之時仍然伸手相援的，才是真正朋友，「這次來自台灣的溫暖資源，深植我心」，今後他將更加努力，強化日台雙邊關係。

郭國文說明，台灣目前沒有爆發社區感染，防護衣需求相對低，但原料相當多、廠商配合相當好，所以即便國外有些訂單，他也從中協助抽離一定的數量，提供給最需要的日本大阪。

郭國文也說，在朋友最需要的時候應該進行必要幫助，這次的捐贈只是第一波，倘若後續疫情中心有開放口罩等醫療物資可以輸出，相信協會所有的成員都願意盡一份綿薄之力，募集更多口罩給更多需要醫療物資的對台友好國家。

其他人也看了這些...

►敦睦艦隊染疫+1 磐石艦軍人確診 新冠肺炎累積428例

►解藥無效？WHO爆「瑞德西韋」臨床實驗失敗 張上淳回應了

►海軍召回選台中一中…商圈、家長恐慌 陳時中坦言：選在學校確實不恰當

更多熱門新聞...

►韓國瑜要對醫護人員普篩 「隔壁的市長」黃偉哲：請交給專業

►蘇貞昌：不會封城、以指揮中心為準並全國一致

►蘇貞昌：目前無計畫取消五一連假 「除非突然發生疫情大爆炸」