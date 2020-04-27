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封城想回家！他狂買25噸洋蔥扮運貨司機　順利返鄉卻因「貨賣不出去」被抓

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▲▼洋蔥。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子假扮賣洋蔥的運貨司機，順利突破封城回鄉。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度受到新冠肺炎影響仍然是封城狀態，孟買一名男子為了回到位於1400公里外的家鄉，不惜砸錢買下25噸洋蔥，並租下小貨車假裝成司機闖關，最後果然成功返家，然而卻因為「洋蔥賣不出去」而在市場兜售時被警方查獲。

在孟買機場工作的56歲男子潘迪(Prem Murti Pandey)，為了回到位於安拉阿巴德(Prayagraj)的家鄉，竟然突發奇想假扮成運貨司機，他表示，「我所住的社區是一個人口非常密集的地方，待在這更有可能被傳染新冠病毒，然而封城期間大眾交通工具都被關閉，我發現政府唯一開放通行的只有運送水果、蔬菜的物流商」。

潘迪為了確保計畫可行，16日先以印度盧比10,000元（約台幣3,943元）購買西瓜，隔日順利於孟買賣出後，便大手筆以印度盧比23萬元（約9萬多元台幣）購買約25.2噸的洋蔥，又以印度盧比77,500元（約台幣3萬多元）的價錢租下小貨車，20日正式踏上返鄉之路。

連續開了3天車，潘迪23日總算順利抵達家鄉，然而滿車的洋蔥卻找不到人買，他只好又把車開到村莊附近的市場販售，結果引來警方注意被抓，「我想說一定可以在當地賣掉，順利拿回我所投資的印度盧比30萬元（約台幣11萬元）」，目前已被當局要求在家隔離，正在等待病毒檢測結果。

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