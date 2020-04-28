神隱16天！盤點金正恩行蹤「5大可能」　全球熱議病危說、接班人

▲ 金正恩1年前出訪俄羅斯海參崴車站。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱逾半月，15日罕見缺席祖父金日成冥誕，成為他「病危說」瘋傳的關鍵。南韓政府不斷強調，金正恩身體健康且照常辦公。但針對金正恩行蹤的謠言仍有多種版本，儼然成為全球焦點，美媒《彭博》便整理出以下5種說法。

1. 術後恢復期

最先報導金正恩身體狀況有異的媒體為脫北者經營的《每日北韓》，20日援引消息人士說法指出，金正恩12日於平安北道妙香山地區一家專為金氏家族服務的醫院「香山診療所」接受心血管手術，術後恢復狀況良好。

這項消息目前未獲任何國家證實，南韓總統文在寅統一外交安保特別顧問文正仁26日更向美國《福斯新聞》表示，金正恩還活著且身體健康，認為他13日後便待在元山別墅。

2. 病況危急

《每日北韓》報導曝光的幾小時後，美國CNN報導，金正恩在手術後陷入病危狀態。儘管美國總統川普23日表示，CNN的報導不正確，且據他所知是引用舊資訊，類似的謠言卻在社群媒體上愈演愈烈。

《路透社》25日報導，中國共產黨派遣包括醫學專家在內的團隊赴北韓，為金正恩提供建議，但目前不確定是否與他的健康問題有關。中國外交部則表示，派團是為將新冠病毒試劑送往北韓。

3. 自我隔離

新冠肺炎全球大流行，中國持續派遣專家到世界各地，協助對抗這場始於武漢的疫情。儘管北韓宣稱零確診，至今也隔離多達數千人。美國駐南韓最高將領曾表示，他相當肯定北韓有確診個案。

南韓《中央日報》27日援引中國消息人士說法報導，金正恩一名隨扈染疫，因此開始自我隔離，持續監測自己的健康狀況，也可能是中國派醫療團隊赴北韓的原因。

▲ 金正恩此前經常親自視察武器試射，北韓官媒14日卻未刊登相關報導。（圖／朝中社）

4. 射彈時受傷

金正恩「第二官邸」所在的江原道元山沿海除了有他的濱海別墅，也是經常進行導彈試射的地點。38 North衛星照顯示，疑似是金正恩專用列車的火車上周便停在元山市的火車站。

北韓14日在東部沿海地區進行一系列軍事活動，包括試射短程巡弋飛彈及戰鬥機演習，正是太陽節前一天。現居美國的高階脫北者李正浩向南韓《東亞日報》表示，金正恩可能在試射中受傷。但北韓軍幹部不太可能允許領導人太過靠近試射地點，以免他受傷。從衛星照也只能看出火車自21日起停留當地，15日的照片中則不見火車。

5. 博版面求關注

部分人士懷疑，金正恩希望透過失蹤來吸引外界對北韓政權的目光。南韓國會外交統一委員會委員長尹相現便指出，他未來幾周內將不得不公開露面，以免外界對下任接班人的關注影響他的權力，「如果他不這麼做就嚴重了！」

事實上，金正恩2014年也曾長達6周未公開露面，同樣引發各種猜測，包括痛風、腳踝受傷或因政變被推翻。事後他拄著拐杖現身，但北韓官方從未正面說明他這段時間的行蹤。

▼ 金正恩專用綠皮火車。（圖／美聯社）

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