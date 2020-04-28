19歲現役軍人是「N號房共犯」！　南韓陸軍首次公開嫌疑人身份

▲南韓軍方公開N號房嫌犯之一李元昊身份。（圖／翻攝自KBS News）



記者王致凱／綜合報導

南韓「N號房」性剝削事件最新共犯曝光！南韓陸軍28日決定公開其中一名具有現役軍人身份的共犯身份，為現年19歲的陸軍一等兵李元昊（譯音）。這也是南韓軍方首次公開調查中嫌疑人身份。

除了已經曝光的主嫌趙主賓外，警方先前也公開共犯之一的18歲男子姜勳（譯音）相貌，至於19歲的李元昊因為具有現役軍人身份，因此轉由憲兵單位拘留調查。軍方表示，查出嫌疑人積極參與聊天室運作、製作和散播性剝削影片，證據充分。

韓聯社報導，南韓陸軍28日下午召開「性暴力犯罪身分公開委員會」，決議公開軍檢單位調查中的嫌疑人身份，包括姓名、年齡與外貌清晰照片。報導指，這是南韓軍方首次公開調查中嫌疑人身份，也是第3名身份完全被公開的N號房嫌犯。

南韓軍方表示，委員會深入討論公開身份可能對嫌犯及其家屬造成的人權侵害，但基於國民有知的權利，同時也為預防類似事件再次發生，認為公開身份的作法符合公共利益。

「N號房」事件又被稱為「博士房」事件，是南韓發生的一系列性剝削案件，嫌犯透過加密通訊軟體Telegram建立多個付費聊天室，並脅迫女性受害者拍攝不雅影片、照片，甚至直播性侵犯過程等，消息曝光後震驚社會。