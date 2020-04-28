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西方國家向中國求償！耿爽：追溯病毒源頭不是拿來搞追責、索賠

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▲美國,芝加哥,醫護,新冠肺炎。（圖／路透）

▲不少西方國家針對疫情要向中國要求賠償。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情重創全球，西方不少國家陸續提出訴訟向中國要求賠償，其中美國國會還提出法案，允許美國公民為疫情所受的損失向中國索賠。對此，中國外交部發言人耿爽昨（28）日強調，病毒溯源是個科學難題，目的是防止此類疫情再次發生，對人類社會再次造成傷害，「而不是去指責、歸咎他人，更不是去搞什麼追責和索賠」。

中國外交部例行記者會上，有記者問及耿爽「中方是否歡迎未來幾個月全球疫情稍微緩和後，對病毒源頭進行獨立調查的建議？」他回應指出，「病毒溯源是科學問題，需要科學家和專業人士研究。」

▲口罩,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／路透社）

同時「病毒溯源也是科學難題，往往需要較長時間，才能夠有明確結論，而且存在一定不確定性。」耿爽表示，「人類歷史上許多疾病，對其源頭的探索歷經十幾年甚至幾十年，雖然取得一些進展，但一直未能得到最終的確切答案，研究工作至今仍在繼續。」

他認為，目前世界各國科學家都在研究病毒，但國際上的初步研究結論尚不能明確新冠病毒的初始傳播路徑，因此現在就下確定性結論，既沒有科學證據，也有違科學精神。

耿爽指出，追查病毒來源目的是防止此類疫情再次發生，對人類社會再次造成傷害，「而不是去指責、歸咎他人，更不是去搞什麼追責和索賠，國際上沒有這種先例，也沒有相關法律依據。此時將溯源問題政治化，不僅有違科學研究的初衷，干擾相關的國際合作，而且不利於國家之間的互信，不利於全球攜手抗擊疫情。」

▲▼中國大陸外交部發言人耿爽。（圖／路透社）

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