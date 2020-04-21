單戀女同學告白被打槍…衝教室持刀刺她肩　彰化資優男學生收押

▲資優男高中生求愛不成衝教室拿刀刺傷女學生。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣某高中18歲資優吳姓男學生，20日下午翻牆進入員林高中，疑似對員林高中蔡姓女同學心儀多年，單戀告白又被打槍，還遭要求死心，遂持料理刀將蔡女左肩砍殺2公分的刀傷，所幸送醫後無生命危險，警方訊後依殺人未遂、傷害等罪嫌移送法辦，彰化地方法院於21日下午1時零5分裁定收押。

據了解，整起事件發生在20日下午第8節課掃地時間，吳男趁著沒人注意時，從圍牆翻進校園，到該名女學生的教室外徘徊；女學生的班上同學看到，以為吳男是要進教室旁聽、重補修的，沒想到竟從書包拿刀出來砍殺蔡女，發生這一樁駭人聽聞的慘案。

▲刺傷的女學生送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

上課鐘響後，吳男走進教室，靠近正在趴睡的蔡女身旁，拿出預藏的尖刀朝對方身上捅去，導致她左肩出現2公分的刀傷。一旁同學看到嚇傻，前往教官室通報，教官、師長也立刻趕往現場處理，並制伏呆站在原地的吳。

第一時間坐在前方的同學看到吳男的作為，嚇得不敢單獨回家，還要家長去學校載他，事發後，女學生立刻被送往員林基督教醫院救治，所幸沒有大礙，校方也說，校方已啟動輔導機制，針對該班同學進行全班輔導，過後也會對受傷的女同學、女同學的親近友人後續輔導，會再進一步加強校園安全。

而吳男就讀的學校，則對吳男的作為感到非常詫異，並表示吳男的成績都是班上前10名、全校前30名，可望上國立大學，目前正在專心準備指考，與蔡女曾是國中的同校同學，對蔡女心儀多年，近日又在網路告白遭拒，才會因此犯案。

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