磐石艦24例確診足跡「彰化掛0」　時力議員：不知道該開心還是難過

▲磐石軍艦總計24例確診，各地縣府紛紛公布多個地點，西半部唯獨彰化被漏掉，對此時代力量議員吳韋達開玩笑自嘲邊緣。（圖／翻攝吳韋達臉書）

記者徐愷昕／綜合報導

磐石軍艦迄今有24例確診，各地縣市政府在調查後，紛紛公佈確診個案的足跡史，目前確定他們分布至少10縣市，去過30多個地點。對此，彰化時代力量議員吳韋達便在個人臉書上PO文開玩笑表示，「西半部獨漏彰化，是不是彰化沒什麼好玩的」，彰化縣民們也幽默於留言處自嘲「邊緣的好處」。

新冠肺炎疫情延燒，磐石軍艦目前累計有24例確診，中央流行疫情指揮中心調查他們下船後的足跡，針對染疫者曾停留15分鐘以上處所，初步疫調匡列30餘個場點、分布至少10縣市，其中因西半部唯獨彰化沒有被列入，時代力量議員吳韋達便在個人臉書上開玩笑表示，「是不是彰化沒什麼好玩的，被漏的真徹底，不知道該開心還是難過」。

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貼文一出，彰化縣民紛紛於留言區自嘲，「颱風也不會來彰化啊」、「感謝護縣大佛」、「這裡都是長輩景點」、「喜歡彰化的鄉村風+人情味」，認為防疫期間似乎越邊緣越好，同時還能體驗到邊緣人價值！也有人表示彰化根本是被排擠，藉此應該檢討一下旅遊素質，不然只能期待養老了。不過也有人分析，此次主要還是與士兵返回戶籍地比較有關，觀光並不是關鍵原因。

磐石艦截至目前為止確診病例有24人，病例所在地包括台北市1名、新北市1名、桃園市2名、台中市3名、基隆市1名、雲林縣1名、嘉義市1名、台南市1名、高雄市9名、屏東縣4名，目前總計20萬人要自主健康管理。

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