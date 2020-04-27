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小客車路邊開車門遭曳引車撞爛　大車肇逃小車不當開門都要罰

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記者李忠憲／台中報導

開車門要當心！陳姓男子開車將車停路邊，開車門時雖有「兩段式開門」，卻遭疾駛而過的曳引車撞上車門，整個門扭曲變形，大車卻直接開走，陳男報警要求償。警方認為，曳引車應該知道車禍卻開走，認定肇事逃逸開罰最高可罰3千元還得吊扣駕照；陳男也不當開門肇事，依法開罰最高可罰3600元。

▲▼小客車停路邊，車門打開遭曳引車撞爛。（圖／民眾提供）

▲小客車停路邊，駕駛打開車門遭曳引車撞爛。（圖／民眾提供）

第三警分局交通分隊日前接獲民眾報案，稱東區旱溪街發生一起車禍肇逃，立刻趕到現場了解。員警到場發現，一輛小客車停在路邊，車門竟嚴重毀損，而37歲駕駛陳姓男子卻毫髮無傷。

▲▼小客車停路邊，車門打開遭曳引車撞爛。（圖／民眾提供）

▲▼曳引車撞到小客車車門未停車，小客車不當開門，都遭警方開罰。（圖／民眾提供）

▲▼小客車停路邊，車門打開遭曳引車撞爛。（圖／民眾提供）

陳男向警方表示，他當時將車停靠路邊要下車，自己還小心翼翼的二段式開門，豈知一輛大貨車竟然直接撞擊他左前車門，撞擊後卻連停都沒停就開走，整個車門被撞爛讓他欲哭無淚。

開曳引車闖禍的施女沒多久就主動到案，她向警方喊冤稱，當時她開在旱溪街直行根本不知有撞上東西，也沒聽到碰撞聲。是有他車駕駛靠過來跟她說剛剛有撞到車，她才趕緊停下，並主動報警。

警方經調閱監視器，發現陳男當時已開車門，但應該是發現有車將車門縮回去一些。在施女開的大車經過時，陳男又將門往外開，立刻遭大車右側擦撞，小客車整個車身嚴重晃動。

警方研判，施女可能因為事件死角，未注意到陳男開車門，但撞擊力道十分大，應該不會沒有感覺，因此認定她肇事逃逸，除將依《道路交通管理處罰條例》開罰1千至3千元外，也將吊扣駕照1至3個月。另外，陳男也有不當開啟車門肇事，將依法開罰1200至3600元。

第三分局交通分隊長蔡興邦表示，不論是駕駛或乘客開啟車門時，應養成「先看後照鏡並轉頭觀察有無來車」、「右手開車門」、「門開啟5到15公分寬」、「確認安全後，將門推開約45度迅速下車」的「兩段式開門法」下車習慣，確保用路人及自身安全。

年輕好簡單～～


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