破五成民眾同意罷韓　江啟臣「一句話」勉勵韓國瑜：份內工作做好

▲江啟臣、韓國瑜。（合成圖／記者林敬旻、洪靖宜攝）



政治中心／綜合報導

罷韓投票將於6月6日登場，時代力量智庫日前公布最新民調，52.1%高雄市民支持罷韓，65.6%市民表示會去投票。而國民黨將如何幫助高雄市長韓國瑜挺過罷免危機，黨主席江啟臣27日受訪表示，一向平常心看待，將份內工作做好才是當前最重要的事。

中選會日前通過高雄市長韓國瑜的罷免案，6月6日舉行投票。對此，江啟臣27日出席「Hit Fin Tech」金融科技產業高峰會閉幕式致詞，活動前回應外界好奇的罷韓議題。

江啟臣進表示，黨中央站在協助的立場，希望所有黨公職人員把份內工作做好，這是民眾當初賦予作為黨籍公職人員的任務及期待，也是當前最重要的事情，加上目前正在防疫，黨公職人員應盡心盡力把人民交付的工作做好。

對於民調顯示，有五成民眾同意罷韓，江啟臣說，一向平常心看待，每天都有各式各樣的民調出爐，不會只有一份民調，也不會只有針對高雄的民調，包括各政黨在防疫工作的表現，人民也都在打成績，所以必須每分每秒做最大的努力，來回應民眾支持及期待。

另外，對於國民黨中央準備將國際事務部獨立，江啟臣表示，台灣在特別是美中台三邊的國際關係中，必須維持平衡，找出對台灣最有利的條件及做法，他會在組織適當安排，但都還在計畫中，一旦確認會對外公布。