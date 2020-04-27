　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

破五成民眾同意罷韓　江啟臣「一句話」勉勵韓國瑜：份內工作做好

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼江啟臣、韓國瑜。（合成圖／記者林敬旻、洪靖宜攝）

▲江啟臣、韓國瑜。（合成圖／記者林敬旻、洪靖宜攝）

政治中心／綜合報導

罷韓投票將於6月6日登場，時代力量智庫日前公布最新民調，52.1%高雄市民支持罷韓，65.6%市民表示會去投票。而國民黨將如何幫助高雄市長韓國瑜挺過罷免危機，黨主席江啟臣27日受訪表示，一向平常心看待，將份內工作做好才是當前最重要的事。

中選會日前通過高雄市長韓國瑜的罷免案，6月6日舉行投票。對此，江啟臣27日出席「Hit Fin Tech」金融科技產業高峰會閉幕式致詞，活動前回應外界好奇的罷韓議題。

江啟臣進表示，黨中央站在協助的立場，希望所有黨公職人員把份內工作做好，這是民眾當初賦予作為黨籍公職人員的任務及期待，也是當前最重要的事情，加上目前正在防疫，黨公職人員應盡心盡力把人民交付的工作做好。

對於民調顯示，有五成民眾同意罷韓，江啟臣說，一向平常心看待，每天都有各式各樣的民調出爐，不會只有一份民調，也不會只有針對高雄的民調，包括各政黨在防疫工作的表現，人民也都在打成績，所以必須每分每秒做最大的努力，來回應民眾支持及期待。

另外，對於國民黨中央準備將國際事務部獨立，江啟臣表示，台灣在特別是美中台三邊的國際關係中，必須維持平衡，找出對台灣最有利的條件及做法，他會在組織適當安排，但都還在計畫中，一旦確認會對外公布。

ET快訊
海軍下船奔摩鐵找女友「0人感染」！他驚：戴口罩純聊天？　網解
國1北上驚傳火燒車　「賓士」15分鐘燒成廢鐵
美首名死者「心臟破裂」亡　解剖發現：佈滿新冠病毒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄兵推與「中央同調」內容曝光！2大樓動用約200人　邀台南屏東參加

破五成民眾同意罷韓　江啟臣「一句話」勉勵韓國瑜：份內工作做好

疫情改變生活型態　朱立倫：非接觸式支付、純網銀會快速發展

內政部：經廢止立案政治團體　應依法清算財產

菲律賓在台看護批疫情恐被母國遣返　外交部：外籍移工享有國民待遇

影／「敦睦艦隊停擺」配合專案調查　國防部：以最快方式恢復戰備

議員爆練台生狂打電話給市府　黃瀞瑩：執法不因任何關切而打折

2天0確診、連15天0本土病例　蔡英文叮嚀：五一連假不得鬆懈！

影／康定、岳飛、空陸軍5案篩檢結果出爐　國防部：依規定隔離檢疫

錢櫃「公安稽查紀錄表」曝光 　吳沛憶爆：北市府5天前就知道室內裝修

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

阿虎曝「和大根談心」：他有在反省！　沒參加過小豬轟趴？「沒有被受邀」

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

高雄兵推與「中央同調」內容曝光！2大樓動用約200人　邀台南屏東參加

破五成民眾同意罷韓　江啟臣「一句話」勉勵韓國瑜：份內工作做好

疫情改變生活型態　朱立倫：非接觸式支付、純網銀會快速發展

內政部：經廢止立案政治團體　應依法清算財產

菲律賓在台看護批疫情恐被母國遣返　外交部：外籍移工享有國民待遇

影／「敦睦艦隊停擺」配合專案調查　國防部：以最快方式恢復戰備

議員爆練台生狂打電話給市府　黃瀞瑩：執法不因任何關切而打折

2天0確診、連15天0本土病例　蔡英文叮嚀：五一連假不得鬆懈！

影／康定、岳飛、空陸軍5案篩檢結果出爐　國防部：依規定隔離檢疫

錢櫃「公安稽查紀錄表」曝光 　吳沛憶爆：北市府5天前就知道室內裝修

全球軍事開支「1.9兆美元」創10年新高　平均每人支付7500元軍費

新竹衛兵喝掛！站哨「脫鋼盔睡覺」…士官長緩慢靠近慘了

少一點、多很多！荷蘭代表謝台灣　宣布機構改名「荷蘭駐台辦事處」

北捷驚傳2人互毆！上位壓制「月台變擂台」…民眾嚇傻跟拍

因應疫情增列急難紓困對象　生活陷困民眾可就近向各區公所申請

外媒取經台灣抗疫經驗　指揮中心、中信銀入鏡暢談防疫措施

海尼根推「零酒精啤酒」台上市　酉鬼啤酒乳酸菌入味還能做公益

以為便祕！9歲妹肚子突爆痛…醫挖出「頭髮、骨頭交纏」秒驚：已經黑掉了

淡水紅毛城曾有「僕役呼叫鈴」　一響就立刻要提供專屬服務

新北拚市政！八里行動治理「視訊」座談　侯友宜：提升觀光遊憩功能

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

政治熱門新聞

陳時中：國內疫情有可能在6月底前告一段落

錢櫃大火柯文哲不在家被罵爆！　學姐「一張照」護航

王浩宇連發19篇文轟柯：柯粉還敢護航？

錢櫃大火5死　王浩宇：別牽拖鄭文燦

陳時中：連14天本土零確診　研議放寬相關作為

荷蘭空運3999朵鬱金香　感謝台灣第一線醫護人員

柯文哲下令！全面清查KTV﹑電影院 錢櫃所有分店合格才能營業

錢櫃董事長神隱　美女議員爆：他奪命連環call北市府

破五成民眾同意罷韓　江啟臣一句話回應

王浩宇曝討厭柯原因：繼續寵，下一個韓國瑜就是柯文哲

LIVE／林森錢櫃惡火5死1命危　柯文哲最新說明

錢櫃大火5死　名嘴：請立即查扣「兩件東西」

錢櫃大火後是否考慮關KTV？陳時中回應了

馬英九籲政府停止霸凌武漢台胞　讚他這句話

更多熱門

相關新聞

高雄兵推內容曝光！兩處大樓動用約200人

高雄兵推內容曝光！兩處大樓動用約200人

高市府針對5月3日即將到來的兵推演練做詳細說明，將動用兩棟大樓來做演練，並且於4月29日就先行預演，韓國瑜提到，除了邀請中央蒞臨指導，也請了台南及屏東參加。但外界關心陳時中是否確定會到場？衛生局長林立人說，陳時中希望能了解演練腳本。

即／五一連假趨近　高市府組「快速反應小組」

即／五一連假趨近　高市府組「快速反應小組」

高市消防局「30秒影片」　K歌前都要看

高市消防局「30秒影片」　K歌前都要看

從「未來沙龍」看國民黨與兩岸關係

從「未來沙龍」看國民黨與兩岸關係

補選高雄市長呼聲高？　陳其邁回應了！

補選高雄市長呼聲高？　陳其邁回應了！

關鍵字：

罷韓韓國瑜江啟臣

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

愷樂爆當羅志祥小三《娛百》收視率出爐！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

美19歲左投飆164火球　日網友嚇呆

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面