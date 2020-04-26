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獨／入珠腫寶特瓶大…一擠珠子跳出　妻秒炸「塞回去」！女醫怒：妳是有爽到？

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入珠規格各式各樣。（圖／翻攝自唐山現代男科醫院網站）

▲入珠規格各式各樣。（圖／翻攝自唐山現代男科醫院網站）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男子因下體疼痛腫脹，在太太陪同之下到泌尿科診所就醫，經醫師檢查發現，男子因為入珠行為導致患部化膿，輕擠了患處後，「珠子」就跳了出來，太太當場大罵：「怎麼可以把它擠出來」，甚至揚言要求先生：「把珠子給塞回去」，言談之間讓醫師相當訝異，認為重振雄風有很多方式，不應藉由植入外物手術達到性快感。

收治病例的是高美泌尿科診所院長張美玉，她描述男子到院看診的經過。男子表示下體又紅又腫，甚至有局部化膿，張醫師就請男子脫下褲子檢查，當下就發現，男子的下體腫得像寶特瓶大，傷口似乎有「珠子」痕跡，她輕壓男子的患處，結果一顆直徑約0.2公分的珠子就跳了出來，陪同看診的太太看到珠子跳出來後還非常激動，當場大罵：「這珠子很可貴！妳怎麼把它拿出來了？」並且向醫師討還珠子，揚言要把珠子給塞回去。

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▲高美泌尿科診所院長張美玉。（圖／記者許宥孺攝）

▲高美泌尿科診所院長張美玉。（圖／記者許宥孺攝）

張美玉當下非常訝異，也沒好氣地回：「妳是有爽到嗎？」並直言：「珠子是外來物，基本上就不該放在陰莖裡面。」張美玉表示，夫妻之間可適當使用情趣用品增加情趣，可是「入珠」是侵入人體行為，且在台灣很多男士都找自己的朋友或是熟悉入珠方法的店家，「刀片消毒或加熱以後，就在陰莖的皮上戳洞，把珠子硬塞進去」。

張美玉指出：「這樣簡易的手術過程容易產生感染問題，也有可能一開始並沒有感染，但因為異物存在體內，導致後續局部化膿、外觀紅腫。」她強調，入珠對身體是不健康的，因為有可能造成患部糜爛，甚至要把異物取出，也曾看過要把糜爛的皮清創、植皮。

陰莖入珠是否能真正達到性快感？張美玉表示，很多患者的太太坦言：「非常不舒服！」也有很多女生會要求性伴侶取出珠子，加上入珠屬於植入外物的手術，因此不建議入珠助陣雄風。

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