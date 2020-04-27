獨／一支硬撬同行洞！警傻眼整間都是娃…機台主辯：疫情害慘我

▲邱姓男子以一支萬用鑰匙打開機台。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄、屏東地區近期傳出多起娃娃機竊盜案件，小港警方連日調閱監視器畫面，鎖定一名28歲的邱姓男子，16日晚間趁著男子停紅燈時將他攔查下來，發現邱男曾為娃娃機台主，因為疫情影響導致找不到工作，因此才靠著一把萬用鑰匙行竊，再將商品放上網路販售換取現金，警方訊後依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲▼邱姓男子以一支萬用鑰匙打開機台，快手搜刮機台裡的商品。（圖／記者許宥孺翻攝）

頭上戴著黑色安全帽，身上也穿著黑衣，全身包緊緊，這名男子就是令警方相當頭疼的娃娃機慣竊犯！高雄市警方連日接獲民眾報案，指稱娃娃機台內的商品都被偷光光，警方調閱監視器畫面後，將辦案方向指向一名28歲的邱姓男子，發現他多次騎乘一部懸掛失竊車牌的機車，在高雄、屏東等地到處犯案。

16日晚間11點30分左右，警方尾隨邱姓男子，趁著停紅燈時，當場將他攔查下來，在追查過程中，邱姓男子還試圖催油門逃跑，造成辦案員警右腳膝蓋受傷。邱姓男子遭逮後表示：「因疫情影響，害得他找不到工作，不得已才會行竊。」

▲邱姓男子以萬用鑰匙打開娃娃機台。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方到邱姓男子住家搜索，發現邱姓男子的住處擺滿了娃娃，經了解，邱姓男子曾擔任娃娃機台主，因此鎖定同工廠的機台，只靠著一把萬用鑰匙就能打開機台，再用快手搜刮機台內的公仔、娃娃和商品，且每次都鎖定高價值商品，並放上網路平台販售以換取現金。警方訊後依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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