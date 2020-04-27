議員爆練台生狂打電話給市府　黃瀞瑩：執法不因任何關切而打折

▲練台生（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

北市錢櫃林森店火警釀5死、1命危，國民黨台北市議員鍾沛君在臉書爆料，錢櫃董事長練台生事發後不斷打電話給柯市府。對此，台北市政府副發言人黃瀞瑩27日下午強調，涉及人民生命財產安全，「市府必嚴格執法，不因任何關心關切而打折」。

鍾沛君27日發文指出，今天早上北市府不少局處首長在晨會中主張北市錢櫃應全面暫停營業，接受消防公安全面檢查，「不料這個早上，錢櫃（除林森店）一面開門做生意，一面奪命連環call！」

鍾沛君表示，柯市府為所當為硬起來，錢櫃該暫停營業就該暫停，該閉門安檢就該閉門，什麼理由都不是理由；更向練台生喊話，「你對得起來不及逃生只能打訣別電話的消費者嗎？」

針對議員質疑錢櫃發生大火後，業者多次打電話關切，台北市政府副發言人黃瀞瑩強調，涉及人民生命財產安全，「市府必嚴格執法，不因任何關心關切而打折」，事故發生後，北市府也立即宣布林森店勒令停止使用，處分書已於今日送達。

黃瀞瑩表示，其餘五間分店，也要求即刻暫停營業，全面安檢，未通過檢驗則不准營業，此外，北市其餘KTV及封閉式娛樂場所，都將啟動不定期聯合稽查，若發現有任何違法行為，北市府將嚴格執法，保障人民安全。

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