簡舒培爆市府增7約聘⋯黃瀞瑩「未核定先上班」　柯文哲：搞不清楚

▲柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導

「學姊」黃瀞瑩去年因擔任民眾黨不分區立委候選人，辭去北市府副發言人一職，日前又回鍋北市府。台北市議員簡舒培16日下午在質詢時再質疑，秘書處2月4日發文給人事處，要增聘7名聘用人員，2月7日才核定，但黃瀞瑩2月7日就上班，酸柯「增加7個人為民眾黨佈局」，柯文哲僅跳針回「我搞不清楚」。

台北市長柯文哲16日赴議會施政報告並備詢。簡舒培批評柯「只有在幫民眾黨超前部署」，並指因北市約聘僱5千人，柯曾說要減少冗員，廉政透明公約指市府約聘僱，一律上網公告，並且要公開徵選，比照公務人員陞遷法細則規定，要公開三天，「黃瀞瑩的部分有嗎？」

簡舒培批評，2月4日上網徵才，2月6日就截止，只有兩天，引以為傲SOP，因為要用優秀的學姐，這麼基礎的東西達不到。 柯文哲回應，「你只要講，我就回去查，看這案子誰辦的」。簡舒培反轟，「這件事情罵我大便，你沒有好好查一下？」

秘書長薛春明解釋，4、5、6就三天，現在更嚴謹，至少7個工作天。簡舒培指出，公開上網3天，行政程序法規定，起始日不算在時間內，「你在胡說八道」。

簡舒培說，各機關年度新增預算員額，除非有用人的急迫性，經過是核准進用，未經過預算程序前不得先辦理徵選進用，黃瀞瑩是在審過的預算裡面。

簡舒培說，2月4日秘書處發文給人事處，要增聘7名聘用人員，人事處2月7日才核定，結果黃瀞瑩的公告，2月4就上網，2019年約聘員額進用22人，2020年變成29人，是2月7日才決定，但黃瀞瑩2月7日就上班。

對於簡舒培一連串質疑，柯文哲僅反問「你有沒有哪個地方搞錯？」簡舒培強調，約聘僱人力只有23人，結果2月7日核定增加變成30人，法定預算給23人，完全不顧議會的預算審查，「你在欺騙我議會」。

對此，人事處長程本清表示，約聘僱有年度開始增加，如果有急需，可經過小組審查。簡舒培酸說，黃瀞瑩這7個人力有什麼急需？「增加7個人為民眾黨佈局，你有什麼急需？」

柯文哲推說，「你講的我拿回去研究，我現在搞不清楚，突然問我搞不清楚，我也不會去辦這種業務」。

簡舒培最後要求柯文哲道歉，「你罵我是大便」。柯文哲強調，那時候你弄錯的事，他是不同的職缺，不同的時間，「我現在還是不清楚，我們回去查查看」。

簡舒培批評，秘書處從郝龍斌到現在，柯文哲是人力用最多的，有什麼急需？「你應該要跟我道歉」。

對於簡舒培的質疑，市府至截稿前表示不回應。