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錢櫃照常營業、董事長災後神隱　美女議員爆料：練台生奪命連環call北市府

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▲▼SOGO錢櫃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲SOGO錢櫃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

北市錢櫃KTV26日發生火警造成5人喪命，消防隊調查後指出，消防警報以及防火系統等遭到關閉，是非常嚴重的人為疏失。對此，國民黨台北市議員鍾沛君責在臉書爆料，錢櫃董事長練台生在事發後不斷打電話給柯市府。

鍾沛君27日發文指出，今天早上北市府不少局處首長在晨會中主張北市錢櫃應全面暫停營業，接受消防公安全面檢查，「不料這個早上，錢櫃（除林森店）一面開門做生意，一面奪命連環call！」

鍾沛君說，柯市府為所當為硬起來，錢櫃該暫停營業就該暫停，該閉門安檢就該閉門，什麼理由都不是理由；更向練台生喊話，「你對得起來不及逃生只能打訣別電話的消費者嗎？」

鍾沛君也反問，為何消防安全維護計劃還沒過關就在施工？為何成了「最安靜的火場」？沒有灑水、排煙、警報器？為何台南市長黃偉哲一出馬就突擊到中西區分店的消防栓前堆雜物？

▲▼年代集團董事長練台生（圖／年代提供）

▲錢櫃董事長練台生。（圖／年代提供）

鍾沛君強調，這已經不是林森錢櫃的單一事件，這是整個事業體的「結構性問題」。施工影響公安、開門做生意凌駕公安，顯見管理出了問題，絕不是林森店單一切面的停業就可以敷衍過關！錢櫃各分店「設備」固然是獨立受檢，但「管理」卻是一體適用，林森出問題，當然等同各店都有狀況必需查。

鍾沛君感嘆，每年有多少消費者在錢櫃慶生、和親友小聚，讓錢櫃賺進多少鈔票？這種避重就輕的聲明無法讓消費者心安！「請練董不要再打電話，真有話想說，與其私下聯絡首長官員，不如出來開記者會面對大眾吧！」

▲▼鍾沛君回應緋聞。（圖／記者莊喬迪攝）

▲鍾沛君。（資料照／記者莊喬迪攝）

對於鍾沛君的爆料，台北市副市長黃珊珊下午視察錢櫃台北SOGO店，會受訪表示說「我沒有接到」，她強調，不管是誰，大家都應該把這件事當成重要的事情，這慘痛教訓，誰都躲不過，「該怎麼辦都會依法辦。」

針對這場意外，北市議員應曉薇27日下午質詢時要求市府協助受害者在三天內成立自救會，向錢櫃提出求償、理賠事務。市府表示，一定會立即辦理。

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