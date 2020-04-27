俄羅斯「單日暴增6198確診」　擠進全球十大重疫國…超越中國總感染人數！

▲俄羅斯新冠肺炎疫情27日確診總數超越中國。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／編譯

新冠肺炎延燒至今，起源點中國看似已經疫情緩和，逐步解封恢復工作，但歐美國家仍有增加的趨勢，其中中國的鄰居俄羅斯連續兩周日日破千確診，直至27日單日通報6198例確診，其中有2871例集中在莫斯科，密集度相當驚人，對此與俄羅斯有邊境連結或領土接近的國家，包括中國、日本、烏克蘭、白俄羅斯等也進行更嚴密的管制。

根據《Риа Новсти》報導，俄羅斯連續兩周日日通報破千確診，增長速度驚人，累計總確診達到87147人，已經擠進全球10大重疫情國家，超越確診83912人的中國。目前俄羅斯84個地區都傳出疫情，而在部分區域如伊爾庫斯克、托木斯克、克拉斯諾亞爾斯克等都要求來自莫斯科與聖彼得堡的民眾需要隔離14天。

原先克里姆林宮要求全俄暫停工作自本月5日，但因為疫情仍不止，總統普丁再下令延長至4月30日，並且簽署法令若散布新冠肺炎假消息，最高面臨5年徒刑，違反隔離、檢疫規定者最重刑期則為7年。

▲俄羅斯每日確診人數破千，令外界擔憂。

此外，過去24小時，俄羅斯境內通報50例死亡病例，累計794人病逝。面對俄羅斯國內疫情嚴重，總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在接受當地媒體《АиФ》訪問提到，「俄羅斯疫情將會慢慢進入穩定期，但過程仍需要民眾跟政府提高警覺，不能忘記義大利跟西班牙疫情顛峰期至少一個半月。」

佩斯科夫表示，政府將會盡力協助民眾，並且會有更好的決策善後民生生活，「我們有信心生活很快就會恢復正常」。俄羅斯目前最嚴重的區域為莫斯科州，確診人數累積9070人、71人死亡；聖彼得堡則是3077人確診，而在政府下令全民居家隔離期間，俄羅斯治安也成為極大的問題。

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