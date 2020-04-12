俄羅斯疫情慘爆！單日通報2186確診　「莫斯科還未到高峰」全境破15000人感染

▲俄羅斯新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

正當美國、法國、義大利、德國積極抗疫，國際焦點也都在這些國家的同時，俄羅斯的新冠肺炎確診數早已急起直追，根據當地媒體報導，短短一周內，俄羅斯就新增6500人確診，截至12日午間累計確診已達到15770人，且數據相當快速攀升，光12日單日更是通報2186人。

根據《Риа Новсти》報導，日前普丁穿著防護衣前往隔離病房內參觀，不久後爆出接待的醫師確診，之後未見普丁在出面，並將對抗疫情的工作交給總理米舒斯金處理。外界認為，普丁憂心疫情影響聲譽，於是退居第二線僅參與決策。

俄羅斯疫情升溫迅速，日前被外界質疑，將部分輕狀患者歸類到一般肺炎，刻意低報確診病例，最終莫斯科副市長拉科娃（Anastasia Rakova）終於坦承，俄羅斯疫情嚴峻，且大部分確診人數都在莫斯科區。《紐約時報》亦分析，以俄羅斯確診激增的速度，恐怕將很快就追上義大利、美國，且公共衛生體系也將面臨巨大衝擊。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin），日前呼籲民眾千萬要避免不必要的外出，新冠肺炎在俄羅斯尚未達到高峰，千萬不要輕忽。此外，在中俄邊界的黑龍江省綏芬河市近期日日確診上升，且大多為中國籍、自俄羅斯移入者，目前計畫緊急建設醫院收治。