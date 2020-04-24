　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

國台辦智庫：「中華民國台灣」是漸進台獨　時機成熟「就會丟掉累贅」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲總統蔡英文出席二二八中樞紀念儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文多次提到「中華民國台灣」，認為是台灣人民最大共識。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」的助理研究員徐家勇24日以「務必認清『中華民國台灣』的『台獨』底色」為題在大陸官媒《環球網》撰文，指「中華民國台灣」看似風輕雲淡、減少紛爭，但實乃「兩國論」和「台獨」，更是「漸進台獨」的一種方式。

徐家勇表示，早在2018年，民進黨當局領導人就拋出所謂「中華民國台灣」論調，其後成為高頻詞，如「我們已經是一個獨立的國家，我們稱自己是中華民國台灣」「中華民國台灣是一個主權獨立國家」「中國必須正視中華民國台灣存在的事實」等。

徐家勇指出，很明顯，「中華民國台灣」底色是「兩國論」和「台獨」，基礎是異化的「中華民國」和塑造的「台灣主權」意涵，本身是一個不倫不類的拼湊概念，「以傳統藍營立場看，『中華民國』是『主權』概念，台灣是『地理』或『地方』概念，兩者在一起可稱為『中華民國台灣地區』或『中華民國台灣省』，但不能簡單羅列。」

▼中華民國護照同時列出TAIWAN。（圖／ETtoday資料照）

▲▼中華民國護照。（圖／ETtoday資料照）

徐家勇提到，民進黨當局領導人之所以造出「中華民國台灣」，是自以為一般民眾難以區分兩者差別，模糊藍綠的「國家認同」差異，凝聚島內對台灣定位的「最大公約數」，以期合力維護台灣「主權」、對抗大陸，鞏固政權、推動「台獨」，如意算盤是通過「中華民國台灣」，糅合「台獨」「兩個中國」「一中一台」「維持現狀」等主張，企圖消弭「中華民國派」和「台灣派」間的紛爭與分裂，最大程度上聚合與大陸抗衡的政治能量。

徐家勇認為，民進黨對兩岸關係的基本定位是「台灣是主權獨立的國家」，兩岸是「國與國」關係，並不喜用「中華民國」稱謂，但民進黨為追求執政、減緩民眾對「台獨」的疑慮，1999年通過的「台灣前途決議文」暫時接受了「中華民國」稱謂，企圖改頭換面實現「台獨」「借殼上市」，陳水扁執政時圖謀通過修憲、制憲、公投等實現「法理台獨」，造成兩岸關係緊張動盪，受到兩岸同胞共同抵制，最終徹底失敗、狼狽下台，但陳水扁執政時宣稱「中華民國是台灣」，在對外交往中形成「中華民國（台灣）」稱謂，給後來民進黨推動「台獨」以「啟示」。

▼前總統陳水扁曾提出「中華民國是台灣」。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼陳水扁口述歷史回憶錄簽書會。（圖／記者周宸亘攝）

徐家勇指出，民進黨當局領導人曾聲稱「中華民國是流亡政府」，在2012年「大選」過程中，為爭取選票又喊出「台灣就是中華民國，中華民國就是台灣」，2016年執政後不斷玩弄文字遊戲，除經常自稱「台灣」「這個國家」外，拼湊出「中華民國台灣」，迷惑台灣社會，實質上是暗度陳倉，進一步異化「中華民國」，提升「台灣」的「主權」意涵，「中華民國台灣」論沒有脫離民進黨傳統論述，它是在吸取陳水扁執政「激進台獨」教訓基礎上，推動「漸進台獨」的一種變通方式。

徐家勇分析，未來民進黨一旦認為時機成熟，仍將著力塑造「台灣」的「主權國家」概念，「中華民國台灣」論可能只是作為推動「台獨」的階段性工具，正如當年民進黨執政推動「台灣正名運動」「正名制憲」「憲改」那樣，到時候再去除「中華民國」這個累贅。

徐家勇強調，指望藉「中華民國台灣」偷天換日，其用心險惡，豈容恣意妄為，兩岸關係的發展歷史深刻昭示，兩岸同屬一個中國的事實從未改變、也不可能改變，「台獨」是歷史逆流，是絕路，無論「台獨」勢力變換什麼手段、採取什麼伎倆，都不可能逃脫徹底失敗的結局，「兩岸各界人士，尤其島內民眾務必要認清『中華民國台灣』論的本質及危害，抵制綠營勢力的歪曲誘導，為兩岸關係和平發展貢獻正能量。」

▲玉山主峰攻頂。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
4年前「設局羅志祥」背小三罵名！《大學生》于大夢經紀公司：她
陸網瘋傳羅志祥「拍戲必叫特殊服務」　工作人員讚：自掏腰包加錢
21歲基隆男突遭西瓜刀猛砍　他「撿起斷指」狂奔百米求救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

找找你的姓氏！　海洋館血紅鸚鵡魚身上寫「百家姓」惹議

他帶妻兒「酒駕毒駕」墜河全死！1歲雙胞胎還在家...法官判一起喝酒者有罪

中國軍機載6人醫療組抵緬甸　附KN95口罩、檢測試劑

戴口罩才能打球！網友實測北京防疫新規...怒喊「差點缺氧」

國台辦智庫：「中華民國台灣」是漸進台獨　時機成熟「就會丟掉累贅」

上海男子親吻「斷片」女友舌頭遭咬斷　女友判賠189萬

陸第一季結婚登記279萬對　比去年少一半！

新冠病毒可能長期存在　陸專家：像流感一樣每年流行

副校長「打造極樂園」性騷200人！　教女學生「按摩胸部」發育會更好

港中學文憑試開考　考生：有人咳一下都會緊張

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

公車疑闖紅燈！女大生騎車遭撞飛 驚恐跌坐地...網怒：新莊299不意外

找找你的姓氏！　海洋館血紅鸚鵡魚身上寫「百家姓」惹議

他帶妻兒「酒駕毒駕」墜河全死！1歲雙胞胎還在家...法官判一起喝酒者有罪

中國軍機載6人醫療組抵緬甸　附KN95口罩、檢測試劑

戴口罩才能打球！網友實測北京防疫新規...怒喊「差點缺氧」

國台辦智庫：「中華民國台灣」是漸進台獨　時機成熟「就會丟掉累贅」

上海男子親吻「斷片」女友舌頭遭咬斷　女友判賠189萬

陸第一季結婚登記279萬對　比去年少一半！

新冠病毒可能長期存在　陸專家：像流感一樣每年流行

副校長「打造極樂園」性騷200人！　教女學生「按摩胸部」發育會更好

港中學文憑試開考　考生：有人咳一下都會緊張

北車站內出現「流浪母貓生小孩」　暖心台鐵特貼公告「勿擾」感動網

745→744？敦睦艦隊從帛琉返航少1人　國防部：回台奔喪「檢驗陰性」

「當他過世時我無法相信」　歐尼爾關在房間看與Kobe打的每場季後賽

向醫護人員致謝　冰島波音767飛行路線藏「愛心」

【廣編】季節交替過敏有解！　營養師：喝優酪乳可改善

台東太平洋的宅經濟正式啟動　最新鮮的美味即日起「宅」配到家

日月潭青年活動中心五一連假有專案　勞工超特惠！住房不到3折

在家防疫勿信網路診療　台東縣衛生局呼籲找合格醫師看診

6歲女童家門外遭綁架性侵！綁匪怕被認出…「打瞎她雙眼」丟廢棄屋內

找找你的姓氏！　海洋館血紅鸚鵡魚身上寫「百家姓」惹議

本土劇男星直播燒炭自殺　「過不了自己這關」

大陸熱門新聞

周揚青千字文掐死羅志祥！　網讚「分手範本」

女房東好心收留醉男…竟被拖到房間性侵

星巴克2店員染疫　全為「無症狀感染者」

網戀女主播送百萬　他見iCloud自動上傳真實生活照崩潰

泰國爆非洲馬瘟！中國：各地高度警惕

緬甸3發砲彈落入中國境內！擊中學校、汽車

羅志祥「多人運動」　周揚青「這三觀」被毀怒分手！

再捐9億！　耿爽：中國支持WHO

首富變「負翁」！王健林傳負債逾1.8兆

2歲妹狂揉眼睛！　醫生緊急夾出「20顆黑白混珠」全燒掉

流氓妹2分狂甩50耳光！抽鞋底打爆15歲少女

一家4口滯留「夢幻海島」…3個月帳單爆炸

回家撞見外送員哭著走下樓　他心疼拍對方低頭拭淚背影

習近平：經濟穩中向好未變　做好六穩六保戰脫貧

更多熱門

相關新聞

台灣先預警　國台辦：僅引述武漢衛健委訊息

台灣先預警　國台辦：僅引述武漢衛健委訊息

針對台灣防疫部門曾於去（2019）年12月31日向世衛組織發函示警新冠肺炎（COVlD-19）病毒會人傳人。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今(17日)指出，「世衛組織未向全球公開這項資訊，這些說法完全不符合事實。」

武統論升溫　邱垂正：民主台灣不會屈服

武統論升溫　邱垂正：民主台灣不會屈服

武統台灣何時開始？解放軍專家列6條件

武統台灣何時開始？解放軍專家列6條件

國台辦兩次開罵！陸委會：不思反省一昧卸責

國台辦兩次開罵！陸委會：不思反省一昧卸責

24小時內再嗆民進黨政府 國台辦：造謠抹黑解決不了疫情防控問題

24小時內再嗆民進黨政府 國台辦：造謠抹黑解決不了疫情防控問題

關鍵字：

國台辦徐家勇中國民國台灣漸進台獨

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

周揚青爆「手裡還有毀滅性證據」！羅志祥私下道歉央求

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面