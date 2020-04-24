國台辦智庫：「中華民國台灣」是漸進台獨　時機成熟「就會丟掉累贅」

▲總統蔡英文多次提到「中華民國台灣」，認為是台灣人民最大共識。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」的助理研究員徐家勇24日以「務必認清『中華民國台灣』的『台獨』底色」為題在大陸官媒《環球網》撰文，指「中華民國台灣」看似風輕雲淡、減少紛爭，但實乃「兩國論」和「台獨」，更是「漸進台獨」的一種方式。

徐家勇表示，早在2018年，民進黨當局領導人就拋出所謂「中華民國台灣」論調，其後成為高頻詞，如「我們已經是一個獨立的國家，我們稱自己是中華民國台灣」「中華民國台灣是一個主權獨立國家」「中國必須正視中華民國台灣存在的事實」等。

徐家勇指出，很明顯，「中華民國台灣」底色是「兩國論」和「台獨」，基礎是異化的「中華民國」和塑造的「台灣主權」意涵，本身是一個不倫不類的拼湊概念，「以傳統藍營立場看，『中華民國』是『主權』概念，台灣是『地理』或『地方』概念，兩者在一起可稱為『中華民國台灣地區』或『中華民國台灣省』，但不能簡單羅列。」

▼中華民國護照同時列出TAIWAN。（圖／ETtoday資料照）



徐家勇提到，民進黨當局領導人之所以造出「中華民國台灣」，是自以為一般民眾難以區分兩者差別，模糊藍綠的「國家認同」差異，凝聚島內對台灣定位的「最大公約數」，以期合力維護台灣「主權」、對抗大陸，鞏固政權、推動「台獨」，如意算盤是通過「中華民國台灣」，糅合「台獨」「兩個中國」「一中一台」「維持現狀」等主張，企圖消弭「中華民國派」和「台灣派」間的紛爭與分裂，最大程度上聚合與大陸抗衡的政治能量。

徐家勇認為，民進黨對兩岸關係的基本定位是「台灣是主權獨立的國家」，兩岸是「國與國」關係，並不喜用「中華民國」稱謂，但民進黨為追求執政、減緩民眾對「台獨」的疑慮，1999年通過的「台灣前途決議文」暫時接受了「中華民國」稱謂，企圖改頭換面實現「台獨」「借殼上市」，陳水扁執政時圖謀通過修憲、制憲、公投等實現「法理台獨」，造成兩岸關係緊張動盪，受到兩岸同胞共同抵制，最終徹底失敗、狼狽下台，但陳水扁執政時宣稱「中華民國是台灣」，在對外交往中形成「中華民國（台灣）」稱謂，給後來民進黨推動「台獨」以「啟示」。

▼前總統陳水扁曾提出「中華民國是台灣」。（圖／記者周宸亘攝）



徐家勇指出，民進黨當局領導人曾聲稱「中華民國是流亡政府」，在2012年「大選」過程中，為爭取選票又喊出「台灣就是中華民國，中華民國就是台灣」，2016年執政後不斷玩弄文字遊戲，除經常自稱「台灣」「這個國家」外，拼湊出「中華民國台灣」，迷惑台灣社會，實質上是暗度陳倉，進一步異化「中華民國」，提升「台灣」的「主權」意涵，「中華民國台灣」論沒有脫離民進黨傳統論述，它是在吸取陳水扁執政「激進台獨」教訓基礎上，推動「漸進台獨」的一種變通方式。

徐家勇分析，未來民進黨一旦認為時機成熟，仍將著力塑造「台灣」的「主權國家」概念，「中華民國台灣」論可能只是作為推動「台獨」的階段性工具，正如當年民進黨執政推動「台灣正名運動」「正名制憲」「憲改」那樣，到時候再去除「中華民國」這個累贅。

徐家勇強調，指望藉「中華民國台灣」偷天換日，其用心險惡，豈容恣意妄為，兩岸關係的發展歷史深刻昭示，兩岸同屬一個中國的事實從未改變、也不可能改變，「台獨」是歷史逆流，是絕路，無論「台獨」勢力變換什麼手段、採取什麼伎倆，都不可能逃脫徹底失敗的結局，「兩岸各界人士，尤其島內民眾務必要認清『中華民國台灣』論的本質及危害，抵制綠營勢力的歪曲誘導，為兩岸關係和平發展貢獻正能量。」