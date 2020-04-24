大陸送口罩到日本！竹內亮「熊貓的報恩」捐2萬片口罩助抗疫





▲大陸向東京和大阪的企業捐贈口罩。（圖／翻攝自人民網）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發之初，日本曾捐贈物資給大陸，讓許多陸人心中充滿感激，如今大陸疫情趨緩，而日本則仍遞增，大陸民間於是興起對日捐贈口罩報恩。江蘇省南京市的導演竹內亮也在8日發起「熊貓的報恩」活動，向神奈川縣和千葉縣發送2萬片口罩，用實際行動，支援日本抗疫。

綜合陸媒報導，41歲的導演竹內亮受「白鶴報恩」的啟發，發起「熊貓的報恩」活動，捐贈物資給日本，這想法也獲得南京市政府的支持，截至14日，約有300人參與此活動，共捐款約7萬元，向神奈川縣和千葉縣發送2萬片口罩，此活動之後也將持續進行。

江蘇省張家港市有3所學校的學生們，用自己的零用錢買了5千片粉色和白色的口罩，其中包含1000片兒童口罩，以及4000片成人口罩，於23日寄到埼玉縣春日部市市政府，希望春日部市長轉交給曾經與他們交流過的3所當地學校。





▲竹內亮（圖右）和南京市政府合作，捐贈5萬片口罩給日本。（圖／翻攝自人民網）

吉林省23日寄出3萬片不織布的口罩給日本宮城縣，紙箱上還寫著，「松水松島同為山水，吉林宮城同袍兄弟」，這些口罩將分送給宮城縣的醫療機構。疫情在大陸爆發時，宮城縣在1月時曾捐贈5千片口罩給吉林省，如今吉林省捐贈6倍量的口罩給對方。

上海民營綜合企業控股「復星國際」得知日本口罩不足，4月上旬向京都大學醫院和京都政府捐贈2萬片口罩。上海的京都大學校友、亞細亞大學教授范雲濤是此交易的負責人，他表示，「很多人找我商量，希望可以送物資給日本，想要報答來自日本的人道援助的強烈國民感情。」