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示警熱點被列最多！黃偉哲痛批「台南跟你有仇？」　觀光局喊冤

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▲台南市長黃偉哲率隊前往台南花園夜市進行防疫視察及宣導，並呼籲民眾及攤商口罩，保持社交安全距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲不滿示警熱點，台南就佔了27個，認為這是在汙名化台南。（圖／記者林悅翻攝）

記者賴文萱／台北報導

五一連假就要到來，台南市長黃偉哲今（27）日受訪時不滿表示，交通部匡列全台175個示警熱點，台南市就占了27個，痛批要去幹譙觀光局代理局長張錫聰，「台南跟你有仇嗎？」對此，張錫聰受訪時喊冤，觀光局只提報轄管單位內的熱點，並沒有特別針對台南，其餘夜市等並不是由觀光局提出。

黃偉哲上午不滿指出，全台175個檢查熱點，台南就有27個，把台南污名化成這樣，真的是夫復何言？情何以堪？強調中央不需要把地方打壓成這個樣子，被觀光局無情的打壓，他就無法接受。

請繼續往下閱讀...

▲烏山頭水庫風景區最夯景點「親水公園」將於4月4日起全面開放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲烏山頭水庫風景區。（圖／記者林悅翻攝）

對此，交通部觀光局代理局長張錫聰受訪時回應，他（黃偉哲）可能有點誤會，事實上175個檢查點並不是觀光局所提報，觀光局回報的熱點只有13個國家風景區下的42個景點及22個觀光遊樂業。

張錫聰說，位於台南的熱點觀光局只提報9個，包含八田與一紀念園區、烏山頭水庫風景區、台南山上花園水道博物館、台南市左鎮化石園區、中興大學新化林場、水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田，頑皮世界及尖山埤江南渡假村景點。

張錫聰也呼籲，五一連假期間沒有禁止民眾出外旅遊，但景區都有相關管制，呼籲出旅民眾應該保持社交距離、做好分散及基本的自我健康管理，也要尊重各地方景區管理單位的管制措施，包含室內室外景點的管制措施，達到有限度的旅遊，避免群聚。

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