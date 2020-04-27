8.6億發出去了！逾9成小黃、遊覽車運將申請薪資補貼　排除兼差駕駛

▲公路總局統計，計程車、遊覽車駕駛薪資補貼已有逾9成申請，已發放8.6億。（圖／ETtoday資料照）

記者賴文萱／台北報導

行政院及交通部因應疫情發展影響，針對計程車客運業與遊覽車客運業之駕駛人，及小客車租賃業代僱駕駛，4月到6月期間每月定額補貼薪資1萬元，共計3萬元。公路總局統計，截至26日止，除大台北地區因計程車駕駛人數較多外，其餘地區則皆已完成受理每位駕駛人申請，目前已有超過9成，共計8萬6千名駕駛人受領薪資補助，已發放8億6千萬元補助款。

公路總局表示，受補助對象基本上為現職之駕駛人，對駕駛人相關資格條件並依實際任職從事職業駕駛情形從寬認定，但確有少數駕駛人不符合申請資格，如本身執業登記證失效、或兼差性質等之駕駛人。

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▲交通部給計程車、遊覽車司機的「每月1萬元」薪資補貼入帳。（圖／公路總局提供）

不過，不符資格的駕駛人，勞動部另有針對自營作業者或無一定雇主之勞工，推出3萬元生活補貼方案。公路總局提醒，如符合該部所訂109年3月31日已在職業工會參加勞工保險、投保薪資在24,000元以下且107年度個人綜合所得總額未達課稅標準等條件，均可依規定可向勞動部委託職業工會提出申請。

公路總局進一步說明，各監理機關受理公司或個別駕駛人薪資補貼申請審核無誤後，原則在兩個工作天內就會入帳，入帳後該筆補貼存款明細表會加註「行政院發」之文字，讓受款人明確了解確定已收到。





▲公路總局提醒，少數計程車駕駛人未完成申請，請儘速向台北市區監理所及台北區監理所提出申請。（圖／公路總局提供）

最後，公路總局也特別呼籲，目前僅剩大台北地區少數計程車駕駛人未完成申請，請該等駕駛人儘速向台北市區監理所及台北區監理所提出申請，此外，駕駛人如有任何補貼款入帳或申請問題，皆可洽詢公路總局各監理機關，以利儘速獲領薪資補貼。