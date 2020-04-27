15歲學生妹持「綠碼」返校！大排查竟驗出陽性...被列無症狀患者

▲市民憑出示健康碼進出社區或乘坐公共交通工具。（圖／翻攝中國日報）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情緩和，重災區湖北省3月底解封，不過市民要持健康碼「綠碼」才可以離省。然而廣州25日有一名15歲的湖北籍女生，在持有湖北「綠碼」的情況下核酸檢測陽性，被列入無症狀感染者。

據廣東省衛健委通報，25日全省無新增境外輸入確診病例，累計報告境外輸入病例192宗，新增境內確診病例1例，為廣州報告境外輸入關聯，通過社區排查發現，為無症狀感染者轉確診病例。新增無症狀感染者2例，為廣州報告，其中，境外輸入關聯1例，通過密接排查發現；湖北輸入1例，通過社區排查發現。

▲該15歲的女學生是在返校前大排查中，驗出核酸檢測陽性。（圖／CFP）

不過值得注意的是，當中一名新增無症狀感染者持有湖北「綠碼」。通報顯示，該無症狀感染者為一名15歲女學生，籍貫湖北，常住廣州市德勝新村，近期持「綠碼」從湖北返回廣州，參加返校前大排查，核酸檢測陽性。

通報稱，1例確診病例和2例無症狀感染者均為主動排查發現，所涉及的相關居住場所和活動場所均已進行終末消毒，環境樣本檢測均為陰性；9名密切接觸者已按有關規定進行集中隔離醫學觀察。對無症狀感染者實施與確診病例相同的措施，均在定點醫院隔離治療。