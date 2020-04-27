　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠肺炎防疫　民宅也要吃出「宅」健康

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲掌握高纖、低鈉、少油的烹調技巧，宅在家也能吃出健康，民眾對蔬菜可挑選根莖、瓜果類提高保存期。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲掌握高纖、低鈉、少油的烹調技巧，宅在家也能吃出健康，民眾對蔬菜可挑選根莖、瓜果類提高保存期。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎防疫期間，民眾減少外出，也增加「宅」在家的時間，因此自己下廚的次數增加，連零食的需求也提高，台南市立醫院營養課翁詩雲營養師建議，蔬菜可挑選根莖瓜果類，提高保存度，另外如罐頭、泡麵、零食…等，常有高鹽、高油、低纖維的疑慮，其實只要掌握烹調與挑選技巧，就能吃得健康。

翁詩雲營養師說，泡麵、罐頭、零食、蔬菜…等食物應該怎麼準備才能兼顧健康呢？尤其蔬菜類無法久放，卻又想減低至公共場所採買的次數，造成民眾挑選與保存的困擾。翁詩雲營養師建議，可挑選稍微能存放的瓜果類或根莖類蔬菜，如：苦瓜、大黃瓜、小黃瓜、蘿蔔…等，或是可以挑選一些冷凍蔬菜，如：青花菜、白花菜...等，乾燥蔬菜，如:乾木耳、海帶芽、乾香菇…，這都有提升纖維質及植化素攝取，也具有抗氧化的功能。

請繼續往下閱讀...

至於，泡麵的挑選也有訣竅，泡麵麵體常因為要減少水分利於保存，而會使用油炸方式，建議挑選上可選擇非油炸的麵體，減少油脂攝入。或是先將麵體先沖過一次熱水，也可減少油脂攝取。另外如有高血壓、高血糖、高血脂，建議將調味包減半，加入蔬菜及蛋，飲食較為均衡。

▲掌握高纖、低鈉、少油的烹調技巧，宅在家也能吃出健康，民眾對蔬菜可挑選根莖、瓜果類提高保存期。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，罐頭也可選擇水煮的鮪魚罐頭，就比一般油漬的鮪魚罐頭減少許多熱量；番茄鯖魚罐也可以用來煮麵加些蔬菜，不需再另外調味，就是一道簡單的美食。而「宅」在家的時間變多，難免會有嘴饞的時候，翁詩雲建議，零食不是不能吃而是要挑對，可多選用無調味的堅果、蒟蒻條、蔬菜脆片...等，取代洋芋片、巧克力等較高熱量的點心。

翁詩雲營養師認為，掌握挑選食物及均衡飲食的烹調概念，如煮泡麵加蔬菜、調味包減半或使用天然辛香料，避免油炸與高熱量食品，就能用最簡單的方式維持自己的營養品質。

「鍋寶養生燉鍋粉漾養生限定組 (1.5L+0.6L)」熱銷中

ET快訊
苗栗前議員偷吃女助理　女兒幫他修手機驚見「小三性愛照」
28歲兒肝癌…媽媽欲割肝救子　一查驚見「血型不符」：不是親生
錢櫃起火點關鍵影片曝！工人疑進儲藏室「充手機」後炸火光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／「0確診」陳時中研議放寬管制措施　指揮中心14時說明

台大估磐石艦「應有42例」　若在登岸前傳播感染人數恐破300！

玉米田遭爐渣堆疊！環保署、農委會挨轟後表態：應休耕檢測重金屬

火場太燙「室友7樓跳下逃生」！半夜「後遺症頻發作」　他嘆：真的很可怕

周揚青新聞「網P圖變周美青」　《ETtoday新聞雲》法務：最重關3年罰75萬

8.6億發出去了！逾9成小黃、遊覽車運將申請薪資補貼　排除兼差駕駛

消防員「濕毛巾掩口鼻是一種迷思」　破解3點錯誤認知...網震驚學一課

今年第1號颱風「黃蜂」周末有機會生成！接近台灣？　彭啟明說話了

新冠肺炎防疫　民宅也要吃出「宅」健康

裝修業者曝「施工關警報」用意　3種人可控制總機...揭致命隱憂：根本沒鎖！

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

林森錢櫃大火！他受不了濃煙「整個人掛牆外」…受困者窗外狂甩外套求救

LIVE／「0確診」陳時中研議放寬管制措施　指揮中心14時說明

台大估磐石艦「應有42例」　若在登岸前傳播感染人數恐破300！

玉米田遭爐渣堆疊！環保署、農委會挨轟後表態：應休耕檢測重金屬

火場太燙「室友7樓跳下逃生」！半夜「後遺症頻發作」　他嘆：真的很可怕

周揚青新聞「網P圖變周美青」　《ETtoday新聞雲》法務：最重關3年罰75萬

8.6億發出去了！逾9成小黃、遊覽車運將申請薪資補貼　排除兼差駕駛

消防員「濕毛巾掩口鼻是一種迷思」　破解3點錯誤認知...網震驚學一課

今年第1號颱風「黃蜂」周末有機會生成！接近台灣？　彭啟明說話了

新冠肺炎防疫　民宅也要吃出「宅」健康

裝修業者曝「施工關警報」用意　3種人可控制總機...揭致命隱憂：根本沒鎖！

錢櫃照常營業、董事長災後神隱　美女議員爆料：練台生奪命連環call北市府

愷樂爆當羅志祥小三《娛百》收視率出爐！　「主持人去留」電視台回應了

110跨欄世界最速男曾換過腎　東京是生涯最終奧運

竹山鎮「領先週六」綠美化活動開跑　1萬7千株草花1小時送完

高中生只是發起2分鐘默哀　改寫全班命運！國家機器打壓逼就範

荷蘭空運3999朵鬱金香來台　感謝台灣第一線醫護人員

LIVE／「0確診」陳時中研議放寬管制措施　指揮中心14時說明

懷疑數位身分證危害隱私和國安？杞人憂天！

快訊／高雄楠梓油漆行大火！整間堆滿揮發性溶劑　員工倉皇逃命

防疫科技國家隊／台康生技抗疫「疫苗、快篩、治療藥物」三路並進

生活熱門新聞

鄉民納悶找嘸「周揚青爸」資料…網曝：查不到才可怕

陳時中首鬆口跟記者開玩笑「你先問、我OK」

清純妹求P圖！老司機「解鎖深海溝」

獨／男入珠腫寶特瓶大…一擠珠子跳出　妻秒炸「塞回去」

今雨區曝！五一連假天氣出爐　專家曝颱風恐生成時間

全台234熱點亮人潮警示　林佳龍說話了

萬華流氓藥師理智線秒斷　怒曝「實名制口罩」真相

絕望30分鐘！707包廂脫逃過程曝光

提一整籃雞翅上門！隔壁店家「要求幫忙炸」

學生只吃自助吧牛排全外帶　內幕曝光店家不爽

「拿SE不會尷尬嗎？」他點破事實…中肯炸

指揮中心開設快滿100天　陳時中曝心聲

氣象局曝「五一連假」天氣概況

錢櫃大火燒出「人潮轉移KTV」質疑

更多熱門

相關新聞

立委關注紓困外送平台補助成效　沈榮津：一周內完成產業公會協調

立委關注紓困外送平台補助成效　沈榮津：一周內完成產業公會協調

新冠肺炎疫情延燒，政府加碼紓困預算已獲立法院通過，不過朝野立委仍緊盯經濟部紓困進度，質疑協助餐飲業外送成效不如預期，經濟部長沈榮津今（27）日表示會在一周內完成與產業公會等協商，面對面溝通紓困措施的做法。

好消息！台東最後一位居家隔離者27日解除

好消息！台東最後一位居家隔離者27日解除

法網冠軍到超商工作僅領450歐元

法網冠軍到超商工作僅領450歐元

贈送埔里中心碑消防分隊獲贈殺菌燈

贈送埔里中心碑消防分隊獲贈殺菌燈

獨／一支硬撬同行洞！警傻眼整間都是娃…

獨／一支硬撬同行洞！警傻眼整間都是娃…

關鍵字：

新冠肺炎 防疫宅健康

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

美19歲左投飆164火球　日網友嚇呆

南韓再曝光金正恩現況：健康活著

要送轎車當禮物！錢櫃歡唱生日成忌日　他認屍跪地哭喊

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面