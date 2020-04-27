新冠肺炎防疫　民宅也要吃出「宅」健康

▲掌握高纖、低鈉、少油的烹調技巧，宅在家也能吃出健康，民眾對蔬菜可挑選根莖、瓜果類提高保存期。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎防疫期間，民眾減少外出，也增加「宅」在家的時間，因此自己下廚的次數增加，連零食的需求也提高，台南市立醫院營養課翁詩雲營養師建議，蔬菜可挑選根莖瓜果類，提高保存度，另外如罐頭、泡麵、零食…等，常有高鹽、高油、低纖維的疑慮，其實只要掌握烹調與挑選技巧，就能吃得健康。

翁詩雲營養師說，泡麵、罐頭、零食、蔬菜…等食物應該怎麼準備才能兼顧健康呢？尤其蔬菜類無法久放，卻又想減低至公共場所採買的次數，造成民眾挑選與保存的困擾。翁詩雲營養師建議，可挑選稍微能存放的瓜果類或根莖類蔬菜，如：苦瓜、大黃瓜、小黃瓜、蘿蔔…等，或是可以挑選一些冷凍蔬菜，如：青花菜、白花菜...等，乾燥蔬菜，如:乾木耳、海帶芽、乾香菇…，這都有提升纖維質及植化素攝取，也具有抗氧化的功能。

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至於，泡麵的挑選也有訣竅，泡麵麵體常因為要減少水分利於保存，而會使用油炸方式，建議挑選上可選擇非油炸的麵體，減少油脂攝入。或是先將麵體先沖過一次熱水，也可減少油脂攝取。另外如有高血壓、高血糖、高血脂，建議將調味包減半，加入蔬菜及蛋，飲食較為均衡。

此外，罐頭也可選擇水煮的鮪魚罐頭，就比一般油漬的鮪魚罐頭減少許多熱量；番茄鯖魚罐也可以用來煮麵加些蔬菜，不需再另外調味，就是一道簡單的美食。而「宅」在家的時間變多，難免會有嘴饞的時候，翁詩雲建議，零食不是不能吃而是要挑對，可多選用無調味的堅果、蒟蒻條、蔬菜脆片...等，取代洋芋片、巧克力等較高熱量的點心。

翁詩雲營養師認為，掌握挑選食物及均衡飲食的烹調概念，如煮泡麵加蔬菜、調味包減半或使用天然辛香料，避免油炸與高熱量食品，就能用最簡單的方式維持自己的營養品質。

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