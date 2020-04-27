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關懷首波防疫安心上工情形　黃偉哲備台南小吃為防疫人加油

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▲台南市長黃偉哲27日特別準備了台南小吃，與防疫安心上工計畫的人員共進午餐，黃偉哲歡迎防疫生力軍的加入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲27日特別準備了台南小吃，與防疫安心上工計畫的人員共進午餐，黃偉哲歡迎防疫生力軍的加入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助受新冠肺炎疫情影響而減班休息或失業的勞工，台南市政府推動「防疫安心上工計畫」，並率先釋出公部門職缺協助就業，首波防疫安心上工人員在4月20日到各機關工作，市長黃偉哲27日特別準備了台南小吃，與防疫安心上工計畫的人員共進午餐，黃偉哲歡迎防疫生力軍的加入，一起為市府防疫工作打拼。

台南市政府勞工局表示，「防疫安心上工計畫」是根據台南市長黃偉哲指示的防疫會議決議推出的，為協助失業者、或因疫情衝擊導致減班休息、資遣的勞工朋友，透過台南市政府短期工作機會的協助，提供家庭經濟所需；人飢己飢的黃偉哲市長特別重視勞工生計，因此在既定行程中特別安排到衛生局關懷首波上工的防疫同仁，衛生局首波共進用10位人員，工作內容有物資盤點、發放、量測體溫、口罩販售實名制統計等等工作，藉由上工同仁的協助，也舒緩目前衛生局同仁的工作量。

近日為了防疫新冠肺炎，台南市政府於各重要交通場站、景點、商圈、夜市等人潮眾多的場合進行消毒、宣導社交距離、量測體溫等防疫作為，而衛生局更是身兼重責，協助護理之家及醫院等防疫物資的發放跟整備。

台南市長黃偉哲表示，防疫工作是需要透過市府團隊與市民共同攜手努力，安心上工的生力軍加入協助市府順利完成各項防疫任務，並成為市府防疫的守護者，守護台南這座美麗的城市，讓台南成為溫暖、健康的希望家園。

今日午餐會也別出心裁安排肉燥芋粿、蝦仁肉圓、蝦捲、魚丸湯等等在地美食，黃偉哲市長說為慰勞同仁的辛勤特別準備在地小吃，也藉此機會行銷台南美食，在防疫期間可以透過外送或網購平台多多支持，台南市議員呂維胤、蔡筱薇、李啟維也到場關心。

▲台南市長黃偉哲27日特別準備了台南小吃，與防疫安心上工計畫的人員共進午餐，黃偉哲歡迎防疫生力軍的加入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參與上工計畫的劉小姐及陳先生也特別分享工作感想，陳先生對於能與市長共進午餐感到非常開心，而劉小姐是當初親自接到市長電話通知錄取的其中一位，劉小姐說當時接到市長電話時，聽出黃市長的聲音覺得非常驚喜，今天與黃市長共進午餐，備感黃偉哲市長的親切。

劉小姐非常感謝市府推出「防疫安心上工計畫」，讓她有機會進市府工作，接觸到不同的領域，而隨著疫情的關係，有時收到好幾通的檢驗通知，辦公室的工作步調又急又快，感受到市府各單位在疫情防範工作中的協調與努力，自己也感到很榮幸能加入防疫工作，盡一份心力。

職訓就服中心表示，台南市政府安心防疫上工第二波150個職缺已於4月22日截止報名，黃偉哲市長特別提醒各用人單位要以最快的速度來進行甄選，預計於4月30日於職訓就服中心網站公告錄取名單、並於5月4日勞動節後上工。

民政局指出，受到新冠肺炎疫情的影響，國內大部分產業受到嚴重衝擊，形成一波失業浪潮。市長黃偉哲為了協助失業勞工避免家庭經濟困頓，推出「防疫安心上工計畫」，民政局為因應防疫人力增加，提出人力需求，經市府核定18個名額，於4月17日至22日接受民眾通訊報名，截止收件後，經統計有46位民眾參加本次甄選，並於4月24日電話通知該46位民眾，於4月27日辦理面試甄選，且同步於市政府暨民政局全球資訊網刊登詳細面試甄選公告。

27日民政局針對「防疫安心上工計畫」辦理面試甄選，46位報名者只有2位缺考，到考率達9成5，顯見疫情對於產業的衝擊甚深，失業待業的民眾為數不少，民眾對於就業上的需求可見一般。本次甄選報名其不乏中高齡失業民眾，但也有為數不少的國立大學學歷的年輕民眾，受到疫情波及，環境產業的衝擊被雇主資遣或減班休息中，各行各業均有民眾來參加本次甄選面試，尤以航空業及旅行業者居多。本次面試甄選相關結果將於4月30日勞工局職訓就服中心網站公告錄取及備取名單，民政局將於5月1日依甄選成績辦理選填志願分發事宜，錄取人員將於5月4日(一)至分發機關上工。

民政局顏振標局長表示為因應疫情發展人力需求，透過市府「防疫安心上工計畫」達到民政局及所屬各機關防疫人力上之調度，亦兼顧協助失業民眾經濟上所需，創造雙贏局面，以共同對抗此波疫情，共度難關。

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