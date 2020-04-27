台大估磐石艦「應有42例」　若在登岸前傳播感染人數恐破300！

▲台大公衛學院副院長陳秀熙以台灣情境來推估磐石艦流行曲線，至4/15「應有42例個案」。（圖／翻攝自台大公衛學院抗COVID-19說明會直播）

記者林育綾／台北報導

台大公衛學院今（27日）召開抗COVID-19說明會，提到若以鑽石公主號的情境來推估，磐石艦如果在登岸前（2/28整備中）就有人感染，那麼預測感染人數可能多達356人！不過若以3/23指標個案發病後推測，感染人數可能達到70人，其中31人下船前已治癒。但若以台灣情境的流行曲線推估，到4/14解散時，應有42人感染，也就是可能還有11人沒被檢測出來。

台大公衛學院副院長陳秀熙提到，由於在輪船或軍艦上「群聚感染時間拉得越長，感染人數就越多」，他先以鑽石公主號的情境，來推估磐石艦感染的三種情況。

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▲陳秀熙以「鑽石公主號情境」來推估磐石艦3種可能的感染狀況。（圖／翻攝自台大公衛學院抗COVID-19說明會直播）

第一種情形，如果磐石艦在登岸前（2/28整備中）就有人感染，那麼預測感染人數可能在377人當中就佔了356人之多。第二種情況，如果是在進駐帛琉後（3/12）才感染，那麼預計感染人數會達到161人。

第三種情況，若是從指標個案（3/23發病）那天開始推估，那麼已感染人數可能是70人，其中下船前已康復31人，感染39人，預計在下船2週後的第一波本土感染人數為4.8人，對社區傳播影響不大。而目前從指揮中心得到的磐石艦確診病例是31人，台大以公衛角度來看，也認為磐石艦應該比較符合第三種情況。

陳秀熙又說明，若以台灣情境的流行曲線來推估，不排除從登岸前就有無確診個案傳染來預測，那麼到4/14軍艦解散時，在4/15磐石艦累積個案應估計有42位，對照目前的數據，也就是可能還有11位沒被檢測出來。

▲若以「台灣情境」來推估磐石艦的流行曲線，至4/15「應有42例個案」。（圖／翻攝自台大公衛學院抗COVID-19說明會直播）

不過他進一步表示，所幸磐石艦在4/14之後就開始集中隔離檢疫，因此對社區感染影響不大，但這是標準的群聚感染事件，而群聚感染仍會造成小波流行，仍希望大家共同努力，別讓群聚感染演變成社區感染的可能。

陳秀熙說，針對磐石艦的預測是公衛立場的責任，但更重要的是從經驗中學習。磐石艦的真實情況為何？若有做抗體檢測應該會更明白，而此案例其實是相當不容易的「絕佳機會」，能瞭解一艘郵輪或軍艦感染後，產生抗體的群體免疫狀態，若能藉此機會研究清楚，對於國家未來部署非常重要，也牽涉到疫苗的研發。