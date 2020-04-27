大陸已出口「211億個口罩」　單日防疫物資25億人民幣





▲大陸口罩等防護設備出口到法國。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，各地防護設備緊缺。大陸商務部外貿司司長李興乾表示，截至4月25日，已經和74個國家和地區、6個國際組織簽下採購合約，光24日當天出口口罩數量達10.6億個。

大陸國務院26日就加強醫療防控物資出口質量監管工作情況舉行發佈會。李興乾指出，中國從來沒有限制防疫物資出口，而是想方設法為世界各國的採購提供便利和支持，各國在中國商業採購防疫物資渠道完全暢通。

截至4月25日，74個國家和地區、6個國際組織與大陸簽署了192批次醫療物資商業採購合約，累計金額14.1億美元。72個國家和地區、8個國際組織正與大陸企業進行129批次商業採購洽談。

李興乾也強調，海關統計數據顯示，中國醫療物資出口規模逐漸擴大。以4月24日為例，當日中國出口口罩10.6億個，比3月31日的2.24億隻增長了3.7倍。

他也透露，人命關天，防疫物資的質量安全不容絲毫馬虎，對不合格的防疫物資，中國政府絕不會放任不管，「很多國家對於從中國採購防疫物資給予高度評價。多國政府以各種方式向中方致謝，對從中國採購到的防疫物資質量表示充分認可」。

海關總署綜合業務司司長金海也在會上表示，3月1日到4月25日，中國共驗放出口主要防疫物資價值550億元，包括口罩211億個，防護服1.09億件，護目鏡3294萬副，病人監護儀11萬台，紅外測溫儀929萬件，外科手套7.63億雙。

金海介紹，「中國主要防疫物資出口從4月初的日均10億元，到中旬的20億元人民幣，到近期已達25億元人民幣以上。4月24日當日，中國出口口罩10.6億隻，這個數字比3月31日5號公告實施前的2.24億隻，增長了3.7倍」。

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