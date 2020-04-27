全台234熱點亮人潮警示！夜市、風景區都在內　林佳龍：10分鐘更新一次

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

清明連假期間爆出遊潮，部分景點出現人潮擁擠狀況，導致中央流行疫情指揮中心緊急發布細胞簡訊提醒。為避免類似情況再度發生，交通部與指揮中心合作升級原有「高速公路1968」APP，新增「防疫資訊」項目，交通部長林佳龍表示，提供234個熱點人潮示警，每10分鐘就更新一次，精準地公布附近的車潮跟人潮。

林佳龍上午出席立法院交通委員會前受訪表示，交通部配合指揮中心，星期二會召開記者會，公布高速公路1968APP加強版，裡面會新增人潮警示功能，有234個地點每十分鐘更新一次，能很精準地公布附近的車流跟人潮，提供用路人選擇，不要在人車擁擠的時候到達這些地點，包含風景區、夜市、商圈還有公園等等。

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▲1969APP新增人潮警示功能。（圖／翻攝自1968APP）

林佳龍表示，所謂加強版內容就是說，在原來整合的用路資訊系統再增加中華電信大數據，只要有手機的人，在附近就可以連結，可以說是智慧交通結合對車流、人潮的管控，所提出的APP加強版。

另外，對於重要交通動線，包含停車場等，所有最大乘載亮都除以二，也就是五成管制，進行人車總量管制跟分流措施。至於是否有可能傷害民眾隱私權？林佳龍表示，總量沒有涉及個資問題，因為基地台附近都會知道說手機有開，只是用這個大數據做交通管理跟服務。

▲高公局1968APP隨時監控出遊熱點，亮紅、黃、綠人潮警示。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

1968APP下載連結：https://1968.freeway.gov.tw/