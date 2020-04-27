26歲黑髮妹在家悶了3個月...一量體重「飆破65kg」秒嚇歪！醫：恐要縮胃

▲26歲湖北女子入院緊急治療 。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖北省1月底封鎖了武漢、宜昌等16座城市，近5100萬人受影響。如今新冠肺炎疫情趨緩湖北也隨之解封，不過家住宜昌的26歲王姓女子卻發現，自己在封城居家近3個月的時間裡，竟然胖了快15公斤！這可讓她嚇了一跳，趕緊去看醫生。

宜昌市自1月25日開始封城，3個月的時間過去，市民的生活漸漸恢復正軌，然而26歲的王女卻發現，自己胖了近15公斤。她向《看看新聞》表示，肥胖就是他們家族最突出的特色，她的爸爸、爺爺都是大腹便便之人，而到了她身上就更加痛苦，身高不到160公分的她，體重竟然已經超過了65公斤。

▲王女在量體重 。（圖／看看新聞）

一直為身上贅肉痛苦不已的王女，從去年起就開始嘗試通過運動、節食將體重保持住，但突如其來的新冠疫情，讓她在家裡一直悶了快3個月。她直言，「在家裡吃得比較多，有時間做一些美食，紅燒肉、麵食之類的。結果，後來就發現自己是不是長胖了。」

▲躺在病床上的王女。（圖／看看新聞）

她急忙到武大中南醫院就診。肝膽胰外科副主任醫師李震表示，已經是肥胖的標準了，而且血糖有點高，如果不處理很有可能就是糖尿病了。

醫生介紹，王女士家族三代都身材肥胖，這極有可能是遺傳因素導致，這種情況下，如果經過節食、運動都達不到減肥效果，那麼就只能通過外科手術來進行。李醫生表示，這種肥胖如果一旦越過某一個點，就會失控。這種情況下，就只能通過外科手術，將他們的胃部縮小，減少進食來減肥。